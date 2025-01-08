08 января 2025

Муж Симоньян пережил клиническую смерть: зачем она держала это в тайне

Муж Симоньян и ведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тигран Кеосаян находится в коме
Тигран Кеосаян находится в коме Фото:

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Мужчине всего 59 лет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.

Кто такой Тигран Кеосаян

Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец — известный советский кинорежиссер и сценарист Эдмонд Кеосаян, мама — актриса Лаура Геворкян.

В молодости снимался в эпизодах кино и снял свой первый полнометражный фильм — «Катька и Шиз». В 1993 году вместе с братом создает студию «Gold Vision», занимающуюся производством музыкальных клипов и рекламных роликов. Позже оканчивает ВГИК. Широкую известность получил благодаря фильму «Бедная Саша» и телесериалу «Мужская работа».

С 2007 года работает телеведущим авторского ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2009 по 2010 — исполнительный продюсер телеканала «ДТВ». После 2011 года концентрируется на кинобизнесе на несколько лет. С 3 сентября 2016 года — ведущий развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». В 2024 году получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Ранее он перенес два инфаркта миокарда. В 2008 и 2010 годах.

Пережил клиническую смерть и впал в кому

Маргарита Симоньян не хотела рассказывать о состоянии супруга
Маргарита Симоньян не хотела рассказывать о состоянии супруга
Фото:

В ночь с 8 на 9 января Маргарита Симоньян в своем telegram-канале рассказала о состоянии мужа. «Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она и попросила молиться за него.

Симоньян хранила семейную трагедию в тайне

Журналистка не хотела рассказывать о состоянии супруга, но решилась на это, так как ей начали «звонить репортеры». «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — добавила Симоньян.

Она также отметила, что мама Кеосаяна проживает вместе с ними. Женщина тяжело переживает трагедию. Два года назад она потеряла старшего сына. Давиду Кеосаяну был 61 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Мужчине всего 59 лет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU. Кто такой Тигран Кеосаян Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец — известный советский кинорежиссер и сценарист Эдмонд Кеосаян, мама — актриса Лаура Геворкян. В молодости снимался в эпизодах кино и снял свой первый полнометражный фильм — «Катька и Шиз». В 1993 году вместе с братом создает студию «Gold Vision», занимающуюся производством музыкальных клипов и рекламных роликов. Позже оканчивает ВГИК. Широкую известность получил благодаря фильму «Бедная Саша» и телесериалу «Мужская работа». С 2007 года работает телеведущим авторского ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2009 по 2010 — исполнительный продюсер телеканала «ДТВ». После 2011 года концентрируется на кинобизнесе на несколько лет. С 3 сентября 2016 года — ведущий развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». В 2024 году получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Ранее он перенес два инфаркта миокарда. В 2008 и 2010 годах. Пережил клиническую смерть и впал в кому В ночь с 8 на 9 января Маргарита Симоньян в своем telegram-канале рассказала о состоянии мужа. «Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она и попросила молиться за него. Симоньян хранила семейную трагедию в тайне Журналистка не хотела рассказывать о состоянии супруга, но решилась на это, так как ей начали «звонить репортеры». «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — добавила Симоньян. Она также отметила, что мама Кеосаяна проживает вместе с ними. Женщина тяжело переживает трагедию. Два года назад она потеряла старшего сына. Давиду Кеосаяну был 61 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...