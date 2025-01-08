Муж Симоньян пережил клиническую смерть: зачем она держала это в тайне

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Мужчине всего 59 лет. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Кто такой Тигран Кеосаян
Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его отец — известный советский кинорежиссер и сценарист Эдмонд Кеосаян, мама — актриса Лаура Геворкян.
В молодости снимался в эпизодах кино и снял свой первый полнометражный фильм — «Катька и Шиз». В 1993 году вместе с братом создает студию «Gold Vision», занимающуюся производством музыкальных клипов и рекламных роликов. Позже оканчивает ВГИК. Широкую известность получил благодаря фильму «Бедная Саша» и телесериалу «Мужская работа».
С 2007 года работает телеведущим авторского ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном». С 2009 по 2010 — исполнительный продюсер телеканала «ДТВ». После 2011 года концентрируется на кинобизнесе на несколько лет. С 3 сентября 2016 года — ведущий развлекательного сатирического шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ». В 2024 году получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Ранее он перенес два инфаркта миокарда. В 2008 и 2010 годах.
Пережил клиническую смерть и впал в кому
В ночь с 8 на 9 января Маргарита Симоньян в своем telegram-канале рассказала о состоянии мужа. «Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала она и попросила молиться за него.
Симоньян хранила семейную трагедию в тайне
Журналистка не хотела рассказывать о состоянии супруга, но решилась на это, так как ей начали «звонить репортеры». «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», — добавила Симоньян.
Она также отметила, что мама Кеосаяна проживает вместе с ними. Женщина тяжело переживает трагедию. Два года назад она потеряла старшего сына. Давиду Кеосаяну был 61 год.
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