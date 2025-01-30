В кресло шефа полиции Екатеринбурга метит замглавы ГУ МВД

Полицию Екатеринбурга должен возглавить Виктор Позняк
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь, подполковник мвд, форма полиции
Предыдущая смена руководства в УМВД была в январе 2023-го Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником полиции Екатеринбурга, вероятно, станет замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Виктор Позняк. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Позняк уже прошел или проходит необходимые согласования. Представить его коллективу могут уже 3 февраля», — сказал собеседник агентства. Действующий руководитель УМВД подполковник Максим Метелица, по слухам, может перебраться в областной главк.

Метелица возглавляет городское УМВД с 2023-го. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Позняк был его замом, но перевелся в областной главк, потому что якобы не сработался с ним.

URA.RU отправило запрос в пресс-группу ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Новым начальником полиции Екатеринбурга, вероятно, станет замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Виктор Позняк. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Позняк уже прошел или проходит необходимые согласования. Представить его коллективу могут уже 3 февраля», — сказал собеседник агентства. Действующий руководитель УМВД подполковник Максим Метелица, по слухам, может перебраться в областной главк. Метелица возглавляет городское УМВД с 2023-го. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Позняк был его замом, но перевелся в областной главк, потому что якобы не сработался с ним. URA.RU отправило запрос в пресс-группу ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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