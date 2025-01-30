В кресло шефа полиции Екатеринбурга метит замглавы ГУ МВД

Новым начальником полиции Екатеринбурга, вероятно, станет замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Виктор Позняк. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Позняк уже прошел или проходит необходимые согласования. Представить его коллективу могут уже 3 февраля», — сказал собеседник агентства. Действующий руководитель УМВД подполковник Максим Метелица, по слухам, может перебраться в областной главк.
Метелица возглавляет городское УМВД с 2023-го. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Позняк был его замом, но перевелся в областной главк, потому что якобы не сработался с ним.
URA.RU отправило запрос в пресс-группу ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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