В кресло шефа полиции Екатеринбурга метит замглавы ГУ МВД

Полицию Екатеринбурга должен возглавить Виктор Позняк

30 января 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

Предыдущая смена руководства в УМВД была в январе 2023-го Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым начальником полиции Екатеринбурга, вероятно, станет замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Виктор Позняк. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Позняк уже прошел или проходит необходимые согласования. Представить его коллективу могут уже 3 февраля», — сказал собеседник агентства. Действующий руководитель УМВД подполковник Максим Метелица, по слухам, может перебраться в областной главк. Метелица возглавляет городское УМВД с 2023-го. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Позняк был его замом, но перевелся в областной главк, потому что якобы не сработался с ним. URA.RU отправило запрос в пресс-группу ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым начальником полиции Екатеринбурга, вероятно, станет замруководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Виктор Позняк. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Позняк уже прошел или проходит необходимые согласования. Представить его коллективу могут уже 3 февраля», — сказал собеседник агентства. Действующий руководитель УМВД подполковник Максим Метелица, по слухам, может перебраться в областной главк. Метелица возглавляет городское УМВД с 2023-го. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Позняк был его замом, но перевелся в областной главк, потому что якобы не сработался с ним. URA.RU отправило запрос в пресс-группу ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит.