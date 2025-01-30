Частные клиники могут полностью отказаться от абортов

Платные медучреждения боятся лишних проверок и не хотят терять клиентов

30 января 2025 в 16:27 Размер текста - 17 +

Платные медучреждения опасаются лишних проверок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Частные клиники добровольно отказываются от проведения абортов, потому что оказывать эту услугу им становится не выгодно. Об этом журналисту URA.RU заявила медицинский адвокат, член Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Требования к проведению процедуры сейчас довольно жесткие: необходимо соблюсти «неделю тишины», обеспечить пациентке общение с психологом. «Представьте, женщина приходит в клинику с деньгами за конкретной услугой, а ей говорят, что сейчас с ней только поговорят, а услугу окажут потом, — говорит адвокат. — Каковы шансы, что после положенной по закону паузы она к ним вернется? Поверьте, они минимальны». По мнению Гриценко, частным медучреждениям в принципе невыгодно оказывать услуги, которые носят отсроченный характер. Клиники начали добровольно отказываться от проведения абортов еще и потому, что опасаются дополнительных проверок. Ранее депутаты Госдумы выносили предложение ужесточить контроль за оказанием этой услуги в платных медучреждениях. «Не желая сталкиваться с дополнительными контрольными мероприятиями, они идут на то, чтобы вовсе не оказывать услугу», — полагает Гриценко. Хотя, по мнению адвоката, их отказ нарушает Конституцию РФ, в которой зафиксировано право граждан на оказание медицинской помощи. Прямым нарушением законодательства медицинский адвокат назвала и обсуждаемое в Госдуме предложение сделать услуги по прерыванию беременности доступными только по полису ОМС. В федеральном законе говорится, что медицинское учреждение вправе осуществлять определенные виды деятельности при наличии у него соответствующей лицензии. И эти лицензии едины как для государственных учреждений, так и для частных клиник. «Если у тебя есть лицензия на акушерство и гинекологию, значит, ты имеешь право оказывать услуги по прерыванию беременности, — поясняет Гриценко. — Нельзя поручить эту процедуру только государственным учреждениям. Даже если издать указ на уровне Минздрава, он будет противоречить федеральному закону». Нет никакой разницы, где женщина будет делать аборт, поскольку все врачи работают по единым клиническим рекомендациям. Таким мнением с URA.RU поделилась акушер-гинеколог «ЦКБ с поликлиникой» Управделами президента РФ Маргарита Мамаджанян. «Я не считаю, что аборты нужно делать принципиально только по ОМС, — говорит она. — Есть нормативные документы, по которым работает каждое медучреждение, независимо от того, частное оно или государственное. Поэтому не имеет значения, где будет процедура оказываться». Главный внештатный репродуктолог Минздрава РФ Олег Аполихин в беседе с агентством заявил, что если аборты будут делать только по ОМС, процедура будет более контролируемой. «Вероятнее всего количество абортов из-за этого сократится», — говорит он. — Хотя если создать для частных клиник в плане отчетности должный контроль, то эффект может быть аналогичный». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частные клиники добровольно отказываются от проведения абортов, потому что оказывать эту услугу им становится не выгодно. Об этом журналисту URA.RU заявила медицинский адвокат, член Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Требования к проведению процедуры сейчас довольно жесткие: необходимо соблюсти «неделю тишины», обеспечить пациентке общение с психологом. «Представьте, женщина приходит в клинику с деньгами за конкретной услугой, а ей говорят, что сейчас с ней только поговорят, а услугу окажут потом, — говорит адвокат. — Каковы шансы, что после положенной по закону паузы она к ним вернется? Поверьте, они минимальны». По мнению Гриценко, частным медучреждениям в принципе невыгодно оказывать услуги, которые носят отсроченный характер. Клиники начали добровольно отказываться от проведения абортов еще и потому, что опасаются дополнительных проверок. Ранее депутаты Госдумы выносили предложение ужесточить контроль за оказанием этой услуги в платных медучреждениях. «Не желая сталкиваться с дополнительными контрольными мероприятиями, они идут на то, чтобы вовсе не оказывать услугу», — полагает Гриценко. Хотя, по мнению адвоката, их отказ нарушает Конституцию РФ, в которой зафиксировано право граждан на оказание медицинской помощи. Прямым нарушением законодательства медицинский адвокат назвала и обсуждаемое в Госдуме предложение сделать услуги по прерыванию беременности доступными только по полису ОМС. В федеральном законе говорится, что медицинское учреждение вправе осуществлять определенные виды деятельности при наличии у него соответствующей лицензии. И эти лицензии едины как для государственных учреждений, так и для частных клиник. «Если у тебя есть лицензия на акушерство и гинекологию, значит, ты имеешь право оказывать услуги по прерыванию беременности, — поясняет Гриценко. — Нельзя поручить эту процедуру только государственным учреждениям. Даже если издать указ на уровне Минздрава, он будет противоречить федеральному закону». Нет никакой разницы, где женщина будет делать аборт, поскольку все врачи работают по единым клиническим рекомендациям. Таким мнением с URA.RU поделилась акушер-гинеколог «ЦКБ с поликлиникой» Управделами президента РФ Маргарита Мамаджанян. «Я не считаю, что аборты нужно делать принципиально только по ОМС, — говорит она. — Есть нормативные документы, по которым работает каждое медучреждение, независимо от того, частное оно или государственное. Поэтому не имеет значения, где будет процедура оказываться». Главный внештатный репродуктолог Минздрава РФ Олег Аполихин в беседе с агентством заявил, что если аборты будут делать только по ОМС, процедура будет более контролируемой. «Вероятнее всего количество абортов из-за этого сократится», — говорит он. — Хотя если создать для частных клиник в плане отчетности должный контроль, то эффект может быть аналогичный».