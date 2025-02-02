На Урале разрабатывают дрон-дефибриллятор

Ян Габинский — об инновационных технологиях борьбы с внезапными сердечными смертями

31 января 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

По словам Яна Габинского, в работу по увеличению продолжительности жизни свердловчан Уральский институт кардиологии включился очень давно Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском институте кардиологии работают над созданием дрона-дефибриллятора. Уникальные беспилотники смогут за короткое время добираться до свердловчан, у которых внезапно произошла остановка кровообращения, и таким образом предотвращать внезапные смерти. Ранее екатеринбургские врачи заявляли о другой прорывной технологии — коронарном паспорте человека. Ноу-хау уже заинтересовались в ряде арабских стран. Об этих и других изобретениях, с помощью которых можно продлить жизнь россиянам, в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал руководитель Уральского института кардиологии, профессор Ян Габинский. Как рассказал Ян Габинский, за последние годы система организации кардиологический медпомощи серьезно изменилась Фото: Илья Московец © URA.RU — Ян Львович, с 1 января 2025 года в России начал действовать новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Согласно документу, к 2030 году регионам необходимо будет увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет (сейчас в Свердловской области она составляет 73,1 года). Как вы считаете, получится? И как Уральский институт кардиологии будет включаться в эту большую задачу? — Я думаю, прийти к этим показателям вполне реально. Еще 10-15 лет назад в Свердловской области озвучивали цифру 59 лет — такой была средняя продолжительность жизни у мужчин. Сегодня мы уже говорим про 73,1 года. Это хороший результат. Что касается Уральского института кардиологии, то мы в эту работу включились уже давно. Эта тема лично для меня крайне важна. Я 45 лет в медицине и вижу, как много за этот период поменялось. У нас была сформирована трехступенчатая система медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда: профилактика, стационар и реабилитация. Были организованы палаты интенсивной терапии. В этих палатах осуществлялось наблюдение с помощью мониторов за сердечным ритмом, дыханием и артериальным давлением. Если возникала какая-то экстренная ситуация, сразу же оказывалась необходимая, в том числе реанимационная, помощь. Позже, благодаря нашему ведущему кардиологу страны академику Евгению Ивановичу Чазову, у нас стали создаваться кардиологические диспансеры, которые взяли на себя и профилактические, и реабилитационные программы. Люди, которые попадали после лечения в реабилитационные отделения, быстрее возвращались на свои рабочие места. Если в самом начале организации помощи больные с инфарктом миокарда проводили в стационаре до 60 дней, то сегодня, благодаря новым технологиям, пациенты в стационарах проводят не более 7-12 дней. В 2022 году в Екатеринбурге заработал новый коронарный центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также хотелось бы отметить, что у нас в Уральском институте кардиологии сегодня есть две лаборатории катетеризации сердца. В течение первого «золотого» часа мы можем открыть закупоренную атеросклеротической бляшкой или тромбом коронарную артерию и на самом начальном этапе развития инфаркта миокарда поставить стенты там, где имеются поражения. В целом, благодаря уникальной организации работы в Уральском институте кардиологии летальность в стационаре у инфарктных больных составляет не более 5-7%. Это один из лучших показателей в стране! — Каким должен быть следующий этап развития кардиологической медпомощи на Урале? — Мы сегодня столкнулись с новой проблемой. В свое время у нас были сформированы кардиологические бригады скорой помощи, в которых работали квалифицированные врачи-кардиологи. Сейчас там в основном фельдшеры. И они не всегда могут правильно оценить состояние больного. К нам порой привозят по 20-25 человек в день, и 2-3 врача в реанимационном отделении не могут очень быстро с таким потоком разобраться. Поэтому, возможно, нам сегодня стоит подумать о созданиях «больших» приемных подразделений при больницах. Где бы проводилась дополнительная диспетчеризация пациентов. Это важный вопрос, но к сожалению не всегда решаемый. Ну и, конечно, сейчас самое важное для нас — развивать профилактическое направление, то есть не лечить болезни (здесь мы уже многое сделали с точки зрения организации помощи), а предупреждать их. Для этого в стране должна быть создана система эффективной диспансеризации. Чтобы пациентам не просто снимали электрокардиограмму и брали кровь на холестерин, а проводили более «глубокие» обследования. Коронарный паспорт — это система персонифицированной профилактики, разработанная на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU И здесь нельзя не сказать про технологию коронарного паспорта человека, которая была разработана на Урале. Эта технология предполагает проведение комплекса исследований, в том числе на компьютерном томографе, который умеет делать одновременно 640 срезов. Помимо этого, врачи выявляют факторы риска каждого пациента. По сути, мы говорим о персонифицированной профилактике — именно за ней сейчас будущее. Вся информация (результаты обследований пациента и выявленные факторы риска) затем обрабатывается с помощью искусственного интеллекта, и человеку присваивается определенный коронарный статус — всего их шесть. Затем состояние таких пациентов будет отслеживаться в датекс-центрах. Специальные компьютерные программы будут решать, когда того или иного больного в зависимости от его статуса необходимо пригласить на диагностику. Аналогичной системы больше нет нигде в мире. — Такую глубокую диспансеризацию можно пройти бесплатно? — Когда будет выделено достаточное количество квот для этих исследований, тогда мы будем говорить, что мы на правильном пути в плане кардиологической персонифицированной профилактики и сможем действительно снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Портативные дефибрилляторы, разработанные на Урале, весят 2 кг Фото: Анна Майорова © URA.RU — Уральский институт кардиологии всегда был одним из инновационных в стране. Помимо коронарного паспорта, какие еще разработки сегодня есть у уральских врачей? — Мы сейчас работаем над разработкой дронов-дефибрилляторов. В свое время в Уральском институте кардиологии вместо тяжелых дефибрилляторов (они весили 20-25 кг) разработали портативные устройства (весом 2 кг). А сейчас мы хотим пойти дальше: разработать дрон-дефибриллятор. Он по сигналу с телефона будет прилетать к человеку, у которого произошла внезапная остановка сердца, и помогать спасать жизнь. Пациенту и окружающим его людям не нужно будет ждать, когда к ним по пробкам доберется скорая помощь. Дрон сможет доставить дефибриллятор всего за 2-4 минуты. — Я знаю, что у вас есть разработки и для пациенток 45+… — Да, у нас сейчас готовятся две большие докторские диссертации. Одна из них — совместно с Институтом охраны материнства и младенчества. В каждом организме, в том числе и у женщин в различные физиологические периоды, есть свои «перестройки», в том числе гормональные. У одних они выражены в большей степени, у других — в меньшей. Но эти гормональные перестройки могут отражаться на сердечно-сосудистой системе. Разработками Уральского института кардиологии уже заинтересовались представители арабских стран Фото: Илья Московец © URA.RU Именно поэтому мы сейчас проводим такую работу, чтобы женщины 45+, которые обращаются в ОММ с определенными жалобами, направлялись на более детальное обследование в Уральский институт кардиологии. Это поможет выработать грамотную тактику и предупредить сердечные заболевания. Еще одна докторская диссертация посвящена исследованию микробиоты кишечника. Микробы, которые живут в кишечнике, также могут влиять на состояние сосудов и прогрессирование атеросклероза. Есть такие типы микроорганизмов, которые влияют на проницаемость кишечных стенок. А если проницаемость высокая, то туда проникают различные неблагоприятные комплексы, они оседают на стенках сосудов и вызывают воспаление. — Ян Львович, коронарный центр, который был построен в 2022 году, уже начал получать квоты, чтобы пациенты могли проходить там бесплатное обследование. Следующий этап — строительство реабилитационного центра. Когда оно начнется? — Проект пока на столе. Ситуация в экономике такова, что кредиты стали дорогими, поэтому необходимо выждать какое-то время. Вообще, это будет потрясающий центр на 11 600 кв. м, где мы сможем использовать самые современные технологии реабилитации, чтобы люди после перенесения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний возвращались к полноценной жизни. В рамках Города сердца в Екатеринбурге планируется построить еще и реабилитационный центр Фото: Анна Майорова © URA.RU Там можно будет пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую реабилитацию. В центре появятся бассейны, залы велоэргометрических тренировок и многое другое… — 2025 год — не только год борьбы за увеличение продолжительности жизни, в этом году мы также празднуем 80-летие Победы. Вы как человек творческий наверняка не могли пройти мимо такой даты? — Я написал песню, которая называется «Памяти павших». Слова и музыка мои. Песню поет Владислав Туманов — с ним мы очень давно находимся в творческом союзе. Я думаю, что эта песня сейчас будет очень ко времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском институте кардиологии работают над созданием дрона-дефибриллятора. Уникальные беспилотники смогут за короткое время добираться до свердловчан, у которых внезапно произошла остановка кровообращения, и таким образом предотвращать внезапные смерти. Ранее екатеринбургские врачи заявляли о другой прорывной технологии — коронарном паспорте человека. Ноу-хау уже заинтересовались в ряде арабских стран. Об этих и других изобретениях, с помощью которых можно продлить жизнь россиянам, в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал руководитель Уральского института кардиологии, профессор Ян Габинский. — Ян Львович, с 1 января 2025 года в России начал действовать новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Согласно документу, к 2030 году регионам необходимо будет увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет (сейчас в Свердловской области она составляет 73,1 года). Как вы считаете, получится? И как Уральский институт кардиологии будет включаться в эту большую задачу? — Я думаю, прийти к этим показателям вполне реально. Еще 10-15 лет назад в Свердловской области озвучивали цифру 59 лет — такой была средняя продолжительность жизни у мужчин. Сегодня мы уже говорим про 73,1 года. Это хороший результат. Что касается Уральского института кардиологии, то мы в эту работу включились уже давно. Эта тема лично для меня крайне важна. Я 45 лет в медицине и вижу, как много за этот период поменялось. У нас была сформирована трехступенчатая система медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда: профилактика, стационар и реабилитация. Были организованы палаты интенсивной терапии. В этих палатах осуществлялось наблюдение с помощью мониторов за сердечным ритмом, дыханием и артериальным давлением. Если возникала какая-то экстренная ситуация, сразу же оказывалась необходимая, в том числе реанимационная, помощь. Позже, благодаря нашему ведущему кардиологу страны академику Евгению Ивановичу Чазову, у нас стали создаваться кардиологические диспансеры, которые взяли на себя и профилактические, и реабилитационные программы. Люди, которые попадали после лечения в реабилитационные отделения, быстрее возвращались на свои рабочие места. Если в самом начале организации помощи больные с инфарктом миокарда проводили в стационаре до 60 дней, то сегодня, благодаря новым технологиям, пациенты в стационарах проводят не более 7-12 дней. Также хотелось бы отметить, что у нас в Уральском институте кардиологии сегодня есть две лаборатории катетеризации сердца. В течение первого «золотого» часа мы можем открыть закупоренную атеросклеротической бляшкой или тромбом коронарную артерию и на самом начальном этапе развития инфаркта миокарда поставить стенты там, где имеются поражения. В целом, благодаря уникальной организации работы в Уральском институте кардиологии летальность в стационаре у инфарктных больных составляет не более 5-7%. Это один из лучших показателей в стране! — Каким должен быть следующий этап развития кардиологической медпомощи на Урале? — Мы сегодня столкнулись с новой проблемой. В свое время у нас были сформированы кардиологические бригады скорой помощи, в которых работали квалифицированные врачи-кардиологи. Сейчас там в основном фельдшеры. И они не всегда могут правильно оценить состояние больного. К нам порой привозят по 20-25 человек в день, и 2-3 врача в реанимационном отделении не могут очень быстро с таким потоком разобраться. Поэтому, возможно, нам сегодня стоит подумать о созданиях «больших» приемных подразделений при больницах. Где бы проводилась дополнительная диспетчеризация пациентов. Это важный вопрос, но к сожалению не всегда решаемый. Ну и, конечно, сейчас самое важное для нас — развивать профилактическое направление, то есть не лечить болезни (здесь мы уже многое сделали с точки зрения организации помощи), а предупреждать их. Для этого в стране должна быть создана система эффективной диспансеризации. Чтобы пациентам не просто снимали электрокардиограмму и брали кровь на холестерин, а проводили более «глубокие» обследования. И здесь нельзя не сказать про технологию коронарного паспорта человека, которая была разработана на Урале. Эта технология предполагает проведение комплекса исследований, в том числе на компьютерном томографе, который умеет делать одновременно 640 срезов. Помимо этого, врачи выявляют факторы риска каждого пациента. По сути, мы говорим о персонифицированной профилактике — именно за ней сейчас будущее. Вся информация (результаты обследований пациента и выявленные факторы риска) затем обрабатывается с помощью искусственного интеллекта, и человеку присваивается определенный коронарный статус — всего их шесть. Затем состояние таких пациентов будет отслеживаться в датекс-центрах. Специальные компьютерные программы будут решать, когда того или иного больного в зависимости от его статуса необходимо пригласить на диагностику. Аналогичной системы больше нет нигде в мире. — Такую глубокую диспансеризацию можно пройти бесплатно? — Когда будет выделено достаточное количество квот для этих исследований, тогда мы будем говорить, что мы на правильном пути в плане кардиологической персонифицированной профилактики и сможем действительно снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. — Уральский институт кардиологии всегда был одним из инновационных в стране. Помимо коронарного паспорта, какие еще разработки сегодня есть у уральских врачей? — Мы сейчас работаем над разработкой дронов-дефибрилляторов. В свое время в Уральском институте кардиологии вместо тяжелых дефибрилляторов (они весили 20-25 кг) разработали портативные устройства (весом 2 кг). А сейчас мы хотим пойти дальше: разработать дрон-дефибриллятор. Он по сигналу с телефона будет прилетать к человеку, у которого произошла внезапная остановка сердца, и помогать спасать жизнь. Пациенту и окружающим его людям не нужно будет ждать, когда к ним по пробкам доберется скорая помощь. Дрон сможет доставить дефибриллятор всего за 2-4 минуты. — Я знаю, что у вас есть разработки и для пациенток 45+… — Да, у нас сейчас готовятся две большие докторские диссертации. Одна из них — совместно с Институтом охраны материнства и младенчества. В каждом организме, в том числе и у женщин в различные физиологические периоды, есть свои «перестройки», в том числе гормональные. У одних они выражены в большей степени, у других — в меньшей. Но эти гормональные перестройки могут отражаться на сердечно-сосудистой системе. Именно поэтому мы сейчас проводим такую работу, чтобы женщины 45+, которые обращаются в ОММ с определенными жалобами, направлялись на более детальное обследование в Уральский институт кардиологии. Это поможет выработать грамотную тактику и предупредить сердечные заболевания. Еще одна докторская диссертация посвящена исследованию микробиоты кишечника. Микробы, которые живут в кишечнике, также могут влиять на состояние сосудов и прогрессирование атеросклероза. Есть такие типы микроорганизмов, которые влияют на проницаемость кишечных стенок. А если проницаемость высокая, то туда проникают различные неблагоприятные комплексы, они оседают на стенках сосудов и вызывают воспаление. — Ян Львович, коронарный центр, который был построен в 2022 году, уже начал получать квоты, чтобы пациенты могли проходить там бесплатное обследование. Следующий этап — строительство реабилитационного центра. Когда оно начнется? — Проект пока на столе. Ситуация в экономике такова, что кредиты стали дорогими, поэтому необходимо выждать какое-то время. Вообще, это будет потрясающий центр на 11 600 кв. м, где мы сможем использовать самые современные технологии реабилитации, чтобы люди после перенесения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний возвращались к полноценной жизни. Там можно будет пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую реабилитацию. В центре появятся бассейны, залы велоэргометрических тренировок и многое другое… — 2025 год — не только год борьбы за увеличение продолжительности жизни, в этом году мы также празднуем 80-летие Победы. Вы как человек творческий наверняка не могли пройти мимо такой даты? — Я написал песню, которая называется «Памяти павших». Слова и музыка мои. Песню поет Владислав Туманов — с ним мы очень давно находимся в творческом союзе. Я думаю, что эта песня сейчас будет очень ко времени.