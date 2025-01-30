Работа в банке, награда от шефа: что известно о жене водителя, обыгравшей мэра на выборах в Березовском

Победившая на выборах мэра в Березовском чиновница работала в банке и казначеем

30 января 2025 в 19:49 Размер текста - 17 +

Юлии Маслаковой 35 лет, мэром она быть, очевидно, не хочет Фото: Размик Закарян © URA.RU Чиновница администрации Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова — героиня главной политической сенсации дня в Свердловской области. Она — жена водителя действующего градоначальника Евгения Писцова — победила его на выборах 30 января. Женщина пришла на муниципальную службу 9,5 лет назад, привлекла в город 14 млрд рублей. Также она долгое время работала в управлении Федерального казначейства Свердловской области и в коммерческом банке. Что известно о чиновнице, которую сделали мэром вопреки ее воле, в сбойке URA.RU. Юлии Маслаковой 35 лет. В Березовском она живет с раннего возраста и считает его своим родным городом — об этом она сама рассказывала конкурсной комиссии, когда представляла программу развития территории. Маслакова закончила Уральскую академию государственной службы, ее общий рабочий стаж — 17 лет, из них 9,5 она отдала муниципальной службе. Юлия Маслакова в администрации Березовского с 2017 года Фото: telegram-канал Юлии Маслаковой В 2007 году Маслакова работала специалистом отдела расходов управления Федерального казначейства Свердловской области, с 2010 по 2015 была менеджером в Райффайзенбанке, затем пришла на работу в березовскую администрацию. Спустя два года Маслакова возглавила отдел инвестиционного развития и была одной из тех, кто разрабатывал стратегию социально-экономического развития округа — «Стратегия-2035». Некоторые другие кандидаты кстати отмечали, что она нереалистична. Сама Маслакова признавала, что программа действительно нуждается в доработке с учетом новых реалий. В своей концепции чиновница также предлагала сделать в Березовском место притяжение, которое станет визитной карточкой города. Как, например, «Лето на заводе» в Сысерти или «Парк сказов» в Арамили. В 2022 году Маслакова получала премию главы Березовского «Молодой государственный (муниципальный) служащий». Также у нее есть благодарность от главы проектной дирекции Минстроя РФ Дины Сафиуллиной. Последний этап конкурса по выборам мэра в Березовском прошел утром 30 января. В финал прошли двое — Маслакова и Писцов. Ее изначально называли спойлером действующего мэра, который испытывал большие трудности с переизбранием (большинство депутатов отказались его поддерживать). В самом начале заседания Маслакова заявила самоотвод «по собственному желанию» и покинула зал. Но его не приняли, так как по регламенту она должна была подать документ еще на этапе работы конкурсной комиссию. Поэтому из бюллетеня фамилию Маслаковой не вычеркнули. За нее в итоге проголосовали 17 депутатов, за Писцова всего шесть. Теперь в течение 15 дней она должна принять присягу, но, как рассказывал URA.RU источник, она этого не сделает. И конкурс по выборам мэра придется объявлять заново. После заседания всплыла интересная деталь — Маслакова является супругой водителя Писцова. Сама она на вопрос корреспондента по этой теме не ответила, мэр также отказался комментировать личную жизнь подчиненных. Он — кандидат от области, но договориться с нелояльными депутатами о поддержке ни ему, ни губернаторской резиденции не удалось. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Фото с сайта dobro.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновница администрации Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова — героиня главной политической сенсации дня в Свердловской области. Она — жена водителя действующего градоначальника Евгения Писцова — победила его на выборах 30 января. Женщина пришла на муниципальную службу 9,5 лет назад, привлекла в город 14 млрд рублей. Также она долгое время работала в управлении Федерального казначейства Свердловской области и в коммерческом банке. Что известно о чиновнице, которую сделали мэром вопреки ее воле, в сбойке URA.RU. Юлии Маслаковой 35 лет. В Березовском она живет с раннего возраста и считает его своим родным городом — об этом она сама рассказывала конкурсной комиссии, когда представляла программу развития территории. Маслакова закончила Уральскую академию государственной службы, ее общий рабочий стаж — 17 лет, из них 9,5 она отдала муниципальной службе. В 2007 году Маслакова работала специалистом отдела расходов управления Федерального казначейства Свердловской области, с 2010 по 2015 была менеджером в Райффайзенбанке, затем пришла на работу в березовскую администрацию. Спустя два года Маслакова возглавила отдел инвестиционного развития и была одной из тех, кто разрабатывал стратегию социально-экономического развития округа — «Стратегия-2035». Некоторые другие кандидаты кстати отмечали, что она нереалистична. Сама Маслакова признавала, что программа действительно нуждается в доработке с учетом новых реалий. В своей концепции чиновница также предлагала сделать в Березовском место притяжение, которое станет визитной карточкой города. Как, например, «Лето на заводе» в Сысерти или «Парк сказов» в Арамили. В 2022 году Маслакова получала премию главы Березовского «Молодой государственный (муниципальный) служащий». Также у нее есть благодарность от главы проектной дирекции Минстроя РФ Дины Сафиуллиной. Последний этап конкурса по выборам мэра в Березовском прошел утром 30 января. В финал прошли двое — Маслакова и Писцов. Ее изначально называли спойлером действующего мэра, который испытывал большие трудности с переизбранием (большинство депутатов отказались его поддерживать). В самом начале заседания Маслакова заявила самоотвод «по собственному желанию» и покинула зал. Но его не приняли, так как по регламенту она должна была подать документ еще на этапе работы конкурсной комиссию. Поэтому из бюллетеня фамилию Маслаковой не вычеркнули. За нее в итоге проголосовали 17 депутатов, за Писцова всего шесть. Теперь в течение 15 дней она должна принять присягу, но, как рассказывал URA.RU источник, она этого не сделает. И конкурс по выборам мэра придется объявлять заново. После заседания всплыла интересная деталь — Маслакова является супругой водителя Писцова. Сама она на вопрос корреспондента по этой теме не ответила, мэр также отказался комментировать личную жизнь подчиненных. Он — кандидат от области, но договориться с нелояльными депутатами о поддержке ни ему, ни губернаторской резиденции не удалось. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.