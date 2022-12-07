У Екатеринбурга появился новый город-побратим

Бишкек стал пятым побратимом Екатеринбурга
Столица Киргизии Бишкек стала городом-побратимом с Екатеринбургом после 26 лет партнерских отношений. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».
«Сегодня в торжественной обстановке состоялось долгожданное подписание соглашения об установлении побратимских отношений [Екатеринбурга и Бишкека]», — говорится в сообщении. Партнерские отношения между городами продолжаются с 1996 года.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил связи между городами и подчеркнул, что 26 лет — это значительный срок для сотрудничества между городами. Этот город стал пятым побратимом Екатеринбурга.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo