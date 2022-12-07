07 декабря 2022

У Екатеринбурга появился новый город-побратим

Бишкек стал городом-побратимом Екатеринбурга
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Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан
Бишкек стал пятым побратимом Екатеринбурга Фото:

Столица Киргизии Бишкек стала городом-побратимом с Екатеринбургом после 26 лет партнерских отношений. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».

«Сегодня в торжественной обстановке состоялось долгожданное подписание соглашения об установлении побратимских отношений [Екатеринбурга и Бишкека]», — говорится в сообщении. Партнерские отношения между городами продолжаются с 1996 года.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил связи между городами и подчеркнул, что 26 лет — это значительный срок для сотрудничества между городами. Этот город стал пятым побратимом Екатеринбурга.

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Столица Киргизии Бишкек стала городом-побратимом с Екатеринбургом после 26 лет партнерских отношений. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Сегодня в торжественной обстановке состоялось долгожданное подписание соглашения об установлении побратимских отношений [Екатеринбурга и Бишкека]», — говорится в сообщении. Партнерские отношения между городами продолжаются с 1996 года. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил связи между городами и подчеркнул, что 26 лет — это значительный срок для сотрудничества между городами. Этот город стал пятым побратимом Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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