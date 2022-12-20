В Кургане третий день подряд отменяют занятия в школах

В Кургане 21 декабря отменили занятия для школьников, учащихся в первую смену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Кургана 21 декабря из-за гололедицы отменили занятия для учеников первой смены. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ранее школьников переводили на дистанционное обучение 19 и 20 декабря.

«В связи с сильной гололедицей 21 декабря занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс первой смены в очной форме отменяются», — говорится в сообщении. Занятия для учеников будут проводиться дистанционно.

Ранее URA.RU писало, что в школах Кургана из-за непогоды отменили занятия для учеников первой и второй смен. Позже стало известно, что курганским школьникам продлили дистанционное обучение. Также занятия отменялись в некоторых округах Курганской области.