В Кургане отменили занятия в школах

Школьникам Кургана отменили занятия из-за гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Кургана отменили очные занятия для учеников с 1 по 11 классы включительно из-за гололедицы. Ученики не пойдут в школу 19 декабря (первая смена) и 20 декабря (вторая смена). Об этом сообщает администрация города Кургана.

«В связи с сильной гололедицей 19 декабря 2022 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно второйй смены в очной форме отменяются. 20 декабря 2022 года с 1-го по 11-й класс уроки первой смены отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Целинном муниципальном округе Курганской области после ледяного дождя отменили все занятия в школах. Такие же решения принимают и в некоторых других округах. В Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за него в регионе ограничили движение пассажирского транспорта. Также из-за непогоды были задержаны два пассажирских поезда.