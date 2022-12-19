Курганским школьникам продлили дистанционное обучение

20 декабря 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

В Кургане продлили дистант для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских школах продлили дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 классы включительно. Причина — сильная гололедица на улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В связи с сильной гололедицей 20 декабря 2022 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в школах Кургана из-за непогоды отменили занятия для учеников. 19 декабря на дистант перевели вторую смену, а 20 декабря первую. Из-за ледяного дождя отменялись занятия в школах в Целинном муниципальном округе Курганской области. Такие же решения принимают и в некоторых других округах. Кроме того, из-за плохой погоды в регионе было ограничено движение пассажирского транспорта, а также задержаны пассажирские поезда. Также в Кургане из-за непогоды закрыли уличные катки.

В курганских школах продлили дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 классы включительно. Причина — сильная гололедица на улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В связи с сильной гололедицей 20 декабря 2022 года занятия в школах города Кургана с 1-го по 11-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в школах Кургана из-за непогоды отменили занятия для учеников. 19 декабря на дистант перевели вторую смену, а 20 декабря первую. Из-за ледяного дождя отменялись занятия в школах в Целинном муниципальном округе Курганской области. Такие же решения принимают и в некоторых других округах. Кроме того, из-за плохой погоды в регионе было ограничено движение пассажирского транспорта, а также задержаны пассажирские поезда. Также в Кургане из-за непогоды закрыли уличные катки.