Трамп разочаровался в руководстве России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое разочарование по поводу высказываний представителей обеих сторон украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент неустанно стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство по поводу заявлений лидеров, участвующих в конфликте», — сказала Ливитт во время общения с журналистами. Трансляция велась на youtube-канале Fox News.
Ранее власти США обсуждали возможности пересмотра американской помощи Украине, включая поставки вооружений. Вашингтон устал «оплачивать счета» за конфликт на Украине, заявили в Белом доме.
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