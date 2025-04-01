Трамп разочаровался в руководстве России и Украины

Трамп выразил недовольство из-за высказываний сторон в украинском конфликте
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Трамп выразил разочарование позициями РФ и Украины
Трамп выразил разочарование позициями РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое разочарование по поводу высказываний представителей обеих сторон украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент неустанно стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство по поводу заявлений лидеров, участвующих в конфликте», — сказала Ливитт во время общения с журналистами. Трансляция велась на youtube-канале Fox News.

Ранее власти США обсуждали возможности пересмотра американской помощи Украине, включая поставки вооружений. Вашингтон устал «оплачивать счета» за конфликт на Украине, заявили в Белом доме.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое разочарование по поводу высказываний представителей обеих сторон украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Президент неустанно стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство по поводу заявлений лидеров, участвующих в конфликте», — сказала Ливитт во время общения с журналистами. Трансляция велась на youtube-канале Fox News. Ранее власти США обсуждали возможности пересмотра американской помощи Украине, включая поставки вооружений. Вашингтон устал «оплачивать счета» за конфликт на Украине, заявили в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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