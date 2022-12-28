28 декабря 2022

Челябинцы полюбили ролевые игры и виртуальный футбол

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
У геймеров выросла популярность командных игр Фото:

Жители Челябинской области в декабре увеличили интерес к виртуальным развлечениям, среди которых футбол и ролевые игры. Как URA.RU отметили в пресс-службе компании «МегаФон», 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны.

«Среди видеоигр в тренде командные развлечения. Наибольший интерес в декабре у жителей региона вызывали продукты, сочетающие разработку стратегий в реальном времени и ролевые игры, где задействовано множество участников. Чаще всего онлайн-игры открывали на смартфонах», — уточнили URA.RU в «МегаФоне».

В декабре общий гейминговый трафик в регионе вырос на 10%. Кроме названных, в регионе значительно чаще стали интересоваться гоночными симуляторами, играми с элементами квестов, экшеном, головоломками и Angry Birds 2.

В декабре абоненты мобильного оператора стали активнее слушать музыку, смотреть аудиоклипы и посещать ресурсы для просмотра фильмов онлайн. По данным собеседников URA.RU в компании, посещаемость сайтов указанных тематик выросла на 20%. Специалисты «МегаФона» отметили, что спросом стали пользоваться сериалы и мультфильмы для семейного просмотра. Согласно прогнозам аналитиков компании, тенденция продержится всех новогодние каникулы.

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Жители Челябинской области в декабре увеличили интерес к виртуальным развлечениям, среди которых футбол и ролевые игры. Как URA.RU отметили в пресс-службе компании «МегаФон», 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны. «Среди видеоигр в тренде командные развлечения. Наибольший интерес в декабре у жителей региона вызывали продукты, сочетающие разработку стратегий в реальном времени и ролевые игры, где задействовано множество участников. Чаще всего онлайн-игры открывали на смартфонах», — уточнили URA.RU в «МегаФоне». В декабре общий гейминговый трафик в регионе вырос на 10%. Кроме названных, в регионе значительно чаще стали интересоваться гоночными симуляторами, играми с элементами квестов, экшеном, головоломками и Angry Birds 2. В декабре абоненты мобильного оператора стали активнее слушать музыку, смотреть аудиоклипы и посещать ресурсы для просмотра фильмов онлайн. По данным собеседников URA.RU в компании, посещаемость сайтов указанных тематик выросла на 20%. Специалисты «МегаФона» отметили, что спросом стали пользоваться сериалы и мультфильмы для семейного просмотра. Согласно прогнозам аналитиков компании, тенденция продержится всех новогодние каникулы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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