В России завершился осенний призыв в армию

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В рамках осеннего призыва на военную службу попали 120 тысяч человек, заявили в МО РФ Фото:

Осенний призыв на срочную военную службу, в ходе которого было призвано 120 тысяч российских граждан, завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Осенний призыв граждан на военную службу завершен», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что в рамках призыва на военную службу попало 120 тысяч человек. В министерстве еще раз подчеркнули, что срочники, призванные осенним призывом, не будут вовлекаться в проведение спецоперации на Украине.

Ранее российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал о задачах, которые будут стоять перед гражданами, призванными на срочную службу в рамках осеннего призыва. Призывники должны стать подготовленными солдатами резерва армии и надежными защитниками родины.

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Осенний призыв на срочную военную службу, в ходе которого было призвано 120 тысяч российских граждан, завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Осенний призыв граждан на военную службу завершен», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что в рамках призыва на военную службу попало 120 тысяч человек. В министерстве еще раз подчеркнули, что срочники, призванные осенним призывом, не будут вовлекаться в проведение спецоперации на Украине. Ранее российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал о задачах, которые будут стоять перед гражданами, призванными на срочную службу в рамках осеннего призыва. Призывники должны стать подготовленными солдатами резерва армии и надежными защитниками родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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