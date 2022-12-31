В России завершился осенний призыв в армию

Осенний призыв на срочную военную службу, в ходе которого было призвано 120 тысяч российских граждан, завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Осенний призыв граждан на военную службу завершен», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что в рамках призыва на военную службу попало 120 тысяч человек. В министерстве еще раз подчеркнули, что срочники, призванные осенним призывом, не будут вовлекаться в проведение спецоперации на Украине.
Ранее российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал о задачах, которые будут стоять перед гражданами, призванными на срочную службу в рамках осеннего призыва. Призывники должны стать подготовленными солдатами резерва армии и надежными защитниками родины.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Осенний призыв на срочную военную службу, в ходе которого было призвано 120 тысяч российских граждан, завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Осенний призыв граждан на военную службу завершен», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что в рамках призыва на военную службу попало 120 тысяч человек. В министерстве еще раз подчеркнули, что срочники, призванные осенним призывом, не будут вовлекаться в проведение спецоперации на Украине. Ранее российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал о задачах, которые будут стоять перед гражданами, призванными на срочную службу в рамках осеннего призыва. Призывники должны стать подготовленными солдатами резерва армии и надежными защитниками родины.