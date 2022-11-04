Генерал Болдырев назвал задачи, которые ставятся перед срочниками осеннего призыва

Генерал Болдырев: солдаты срочной службы осеннего призыва должны стать специалистами для будущего резерва армии

04 ноября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Новые военнослужащие в первую очередь заменят тех, кто отправился домой в связи с окончанием срока срочной службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Граждане, которые будут призваны на срочную службу в рамках осеннего призыва, должны стать специалистами будущего резерва армии России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Задачи те же, что стояли в мирное время. В течение года нужно подготовить солдат к определенным специальностям, чтобы в будущем это был подготовленный резерв и надежные защитники родины. Они будут готовиться как специалисты для будущего резерва. При этом объявлено, что солдаты срочной службы на фронт отправляться не будут», — сказал Владимир Болдырев. Как объяснил генерал, новые военнослужащие, в первую очередь, заменят тех, кто отправился домой в связи с окончанием срока срочной службы. «Это давно спланировано в Генеральном штабе. Кто-то увольняется, на их место и должности приходят призываемые солдаты и [они к этому] готовятся. 120 тысяч человек будут направлены в самые различные рода и виды Вооруженных сил. При этом число срочников постоянно уменьшается, так как некоторые подписывают контракт с армией», — заявил военачальник. Осенний призыв в России начался 1 ноября и продлится до 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин отложил его на месяц в связи с проведением в стране частичной мобилизации, о которой было объявлено 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу и самого президента, она уже завершена и необходимости в ее продолжении нет. Путин заявлял, что число мобилизованных составило 318 тысяч человек, так как на фронт по-прежнему идут добровольцы.

Граждане, которые будут призваны на срочную службу в рамках осеннего призыва, должны стать специалистами будущего резерва армии России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. «Задачи те же, что стояли в мирное время. В течение года нужно подготовить солдат к определенным специальностям, чтобы в будущем это был подготовленный резерв и надежные защитники родины. Они будут готовиться как специалисты для будущего резерва. При этом объявлено, что солдаты срочной службы на фронт отправляться не будут», — сказал Владимир Болдырев. Как объяснил генерал, новые военнослужащие, в первую очередь, заменят тех, кто отправился домой в связи с окончанием срока срочной службы. «Это давно спланировано в Генеральном штабе. Кто-то увольняется, на их место и должности приходят призываемые солдаты и [они к этому] готовятся. 120 тысяч человек будут направлены в самые различные рода и виды Вооруженных сил. При этом число срочников постоянно уменьшается, так как некоторые подписывают контракт с армией», — заявил военачальник. Осенний призыв в России начался 1 ноября и продлится до 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин отложил его на месяц в связи с проведением в стране частичной мобилизации, о которой было объявлено 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу и самого президента, она уже завершена и необходимости в ее продолжении нет. Путин заявлял, что число мобилизованных составило 318 тысяч человек, так как на фронт по-прежнему идут добровольцы.