Сотрудникам свердловского завода выплатят премию после вмешательства прокуратуры

Работники Каменска-Уральского металлургического завода получили 190 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работники цеха №5 «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ) получат премию после вмешательства прокуратуры. Сотрудники ведомства выяснили, что руководство выплачивало сотрудникам меньше денег, чем положено. Об итогах проверки сообщает прокуратура Свердловской области в telegram-канале.

«Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку исполнения трудового законодательства по обращению работников цеха №5 КУМЗ. Установлено, что работодатель начислял заработную плату с нарушением положений локальных нормативных актов, действующих на предприятии», — говорится в релизе прокуратуры.

При невыполнении плана завода у работников из зарплаты вычитали 10% премии, при этом в положении труда этого условия нет. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также возбудила административное дело на директора по персоналу. Благодаря вмешательству прокуратуры 32 работника предприятия получили премию на сумму 190 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что летом часть сотрудников КУМЗ отправили в вынужденный простой. До этого предприятие попало в санкционный список США и Японии.