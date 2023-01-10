В Кургане суд отказался рассматривать дело о мошенничестве из-за нарушений

В Кургане суд вернул дело о мошенничестве в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд вернул в прокуратуру дело о мошенничестве, в котором обвиняют курганцев Алексея Зарецкого и Екатерину Черную, из-за найденных нарушений. Данные появились на сайте городского суда.

«Уголовное дело в отношении Черной (Поповой) Е.В. и Зарецкого А.Н., обвиняемых в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом», — говорится в решении суда. По мнению судьи, из обвинительного заключения неясно, в каком месте были задуманы и совершены мошеннические действия, а также не было определено, кто из обвиняемых составлял договоры с потерпевшими, а кто получал деньги у страховых компаний.

Следствие утверждало, что Зарецкий убеждал потерпевших заключать договоры с юридической компанией, которую возглавляла Черная, и представлять их интересы в судах для получения выплат. Впоследствии они якобы скрыли от клиентов суммы полученных выплат и присвоили более 1,2 млн рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд решил, что «обвинительное заключение по делу составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения». В связи с этим дело было возвращено в прокуратуру.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского правозащитника обвинили в обмане клиентов. Мужчина в комментарии к делу заявил «о мести со стороны правоохранительных органов и выразил уверенность, что дело развалится».