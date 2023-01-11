МИД Молдавии: Кишинев добьется вывода войск РФ из Приднестровья

12 января 2023 в 01:27 Размер текста - 17 +

Там уточнили, что собираются решить все дипломатией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Молдавии собираются уговорить Россию вывести войска с Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил Нику Попеску, министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии. При этом он уточнил, что речи о военных мерах решения вопроса идти не может. «Мы всегда говорили, что <…> присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — заявил Попеску в интервью для телеканала TV 8. Ранее URA.RU сообщало, что украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) уже предполагал свой сценарий развития событий. По его словам, просьба президента Молдавии Майи Санду о помощи Киева в освобождении от российских военных соответствовала бы интересам Украины.

Власти Молдавии собираются уговорить Россию вывести войска с Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил Нику Попеску, министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии. При этом он уточнил, что речи о военных мерах решения вопроса идти не может. «Мы всегда говорили, что <…> присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — заявил Попеску в интервью для телеканала TV 8. Ранее URA.RU сообщало, что украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) уже предполагал свой сценарий развития событий. По его словам, просьба президента Молдавии Майи Санду о помощи Киева в освобождении от российских военных соответствовала бы интересам Украины.