11 января 2023

МИД Молдавии: Кишинев добьется вывода войск РФ из Приднестровья

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Там уточнили, что собираются решить все дипломатией Фото:

Власти Молдавии собираются уговорить Россию вывести войска с Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил Нику Попеску, министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии. При этом он уточнил, что речи о военных мерах решения вопроса идти не может.

«Мы всегда говорили, что <…> присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — заявил Попеску в интервью для телеканала TV 8.

Ранее URA.RU сообщало, что украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) уже предполагал свой сценарий развития событий. По его словам, просьба президента Молдавии Майи Санду о помощи Киева в освобождении от российских военных соответствовала бы интересам Украины.

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Власти Молдавии собираются уговорить Россию вывести войска с Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил Нику Попеску, министр иностранных дел и вице-премьер Молдавии. При этом он уточнил, что речи о военных мерах решения вопроса идти не может. «Мы всегда говорили, что <…> присутствие российских войск на территории Молдавии является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — заявил Попеску в интервью для телеканала TV 8. Ранее URA.RU сообщало, что украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) уже предполагал свой сценарий развития событий. По его словам, просьба президента Молдавии Майи Санду о помощи Киева в освобождении от российских военных соответствовала бы интересам Украины.
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