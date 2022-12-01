Зеленскому предложили ввести армию в Приднестровье и «выгнать» военных РФ

Дмитрий Гордон предложил начать военные действия против РФ в Приднестровье Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) хочет, чтобы правительство Молдавии дало украинской армии разрешение войти в Приднестровье. Гордон считает, что президенту Республики Молдова Майе Санду следует попросить у Киева «освободить» Молдавию от российских военных.

«Если бы президент Майя Санду попросила Киев освободить Молдавию от российских военных, это можно было бы сделать, потому что это соответствует интересам Украины», — такое заявление сделал Дмитрий Гордон в интервью youtube-каналу NORD NEWS. Журналист считает, что Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой вместо того, чтобы отправить их воевать в Херсон, Донбасс, Запорожье и Крым. Более целесообразным использованием военных сил, считает Гордон, стала бы отправка войск в Приднестровье.

Ранее Приднестровье попросило Москву защитить свои ресурсы от Молдавии. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) попросила помощи у России для защиты своего газа. Кроме того, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство страны вместе с нынешним президентом Майей Санду уйти в отставку. По словам Додона, власти Молдавии занимаются только «ежедневной критикой России».