В вопросе разрешения украинского конфликта возможно два сценария, в каждом из которых Украина столкнется с ограничением западной помощи. Сценарии описал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст.
«Конечная цель Украины — вытеснить Россию со всей своей территории. […] Однако США и НАТО отказываются передавать Украине достаточное количество вооружений для достижения этой цели», — говорит Уэст в статье для National Review.
Первый сценарий предполагает позиционную войну, аналогичную Первой мировой. Небольшой участок территории будет переходить из рук в руки, пока ресурсы Украины не истощатся. Она запросит поддержку у Запада, но не получит ее.
Во втором сценарии ВСУ продвинется вперед. Украина должна будет нанести России решающий удар. Наиболее очевидной целью для такого удара является Крымский мост. Но ВСУ не смогут разрушить его без оружия дальнего действия, которое Запад отказывается поставлять.
Ранее американский политолог Джонатан Тобин заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым приведут его к катастрофе. Он назвал его цели по Крыму нереалистичными, передает «Царьград».
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В вопросе разрешения украинского конфликта возможно два сценария, в каждом из которых Украина столкнется с ограничением западной помощи. Сценарии описал бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст. «Конечная цель Украины — вытеснить Россию со всей своей территории. […] Однако США и НАТО отказываются передавать Украине достаточное количество вооружений для достижения этой цели», — говорит Уэст в статье для National Review. Первый сценарий предполагает позиционную войну, аналогичную Первой мировой. Небольшой участок территории будет переходить из рук в руки, пока ресурсы Украины не истощатся. Она запросит поддержку у Запада, но не получит ее. Во втором сценарии ВСУ продвинется вперед. Украина должна будет нанести России решающий удар. Наиболее очевидной целью для такого удара является Крымский мост. Но ВСУ не смогут разрушить его без оружия дальнего действия, которое Запад отказывается поставлять. Ранее американский политолог Джонатан Тобин заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым приведут его к катастрофе. Он назвал его цели по Крыму нереалистичными, передает «Царьград».