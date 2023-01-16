Балицкий раскрыл, когда Россия освободит Запорожскую область

Раньше весны вернуть контроль над Запорожьем не получится, отметил Евгений Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные начнут освобождать Запорожскую область весной. С таким заявлением выступил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше не думаю, что это может произойти», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».
Ранее украинские военные вели обстрел Запорожской области. Балицкий заявлял, что в из-за недавнего обстрела Вооруженных сил Украине в регионе погибли шесть человек.
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