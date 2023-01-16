Балицкий раскрыл, когда Россия освободит Запорожскую область

Балицкий: Россия начнет освобождать Запорожье весной
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Раньше весны вернуть контроль над Запорожьем не получится, отметил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начнут освобождать Запорожскую область весной. С таким заявлением выступил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше не думаю, что это может произойти», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее украинские военные вели обстрел Запорожской области. Балицкий заявлял, что в из-за недавнего обстрела Вооруженных сил Украине в регионе погибли шесть человек.

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Российские военные начнут освобождать Запорожскую область весной. С таким заявлением выступил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше не думаю, что это может произойти», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24». Ранее украинские военные вели обстрел Запорожской области. Балицкий заявлял, что в из-за недавнего обстрела Вооруженных сил Украине в регионе погибли шесть человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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