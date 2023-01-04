Власти Запорожья назвали число погибших в обстреле по Васильевке

В Васильевке Запорожской области погибли пять человек в результате обстрела ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мировому городу Васильевка погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, четыре сотрудника МЧС ранены, один из них в тяжелом состоянии.
Украинская армия обстреляла Васильевку ракетами из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, обстрел был по гражданским объектам. Жителям посоветовали спрятаться в укрытиях.
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В Васильевке Запорожской области погибли пять человек в результате обстрела ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мировому городу Васильевка погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, четыре сотрудника МЧС ранены, один из них в тяжелом состоянии. Украинская армия обстреляла Васильевку ракетами из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, обстрел был по гражданским объектам. Жителям посоветовали спрятаться в укрытиях.