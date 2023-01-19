Украинские танкисты пожаловались, что устали «драться с Путиным мусорным набором»

The Times: ВСУ назвали свое вооружение мусором

19 января 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

ВСУ заявили, что их техника разваливается в бою Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ назвали свою технику «мусором» и заявили, что устали сражаться с российской армией из-за наличия такого вооружения. Об этом сообщает британская газета The Times. «Мы устали драться с [президентом России Владимиром] Путиным мусорным набором. Проблема с нашим оборудованием заключается в том, что снаружи все выглядит нормально. Но когда вы запускаете его и идете в бой, все просто останавливается», — цитирует The Times водителя БМП Богдана. Так он высказался о БМП-2 и советском танке Т-62. ВСУ получают вооружение от Запада, в том числе и советскую технику. В ноябре в Пентагоне заявили, что отправят Украине чешские танки, которые отремонтируют США. Вашингтон не хочет поставлять Украине американскую технику, в том числе танки Abrams, так как боится, что техника подешевеет после завершения конфликта, сказал URA.RU военный аналитик Александр Михайлов. В январе США анонсировали военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов, Украина получит 50 БМП Bradley, передает «Национальная служба новостей».

Солдаты ВСУ назвали свою технику «мусором» и заявили, что устали сражаться с российской армией из-за наличия такого вооружения. Об этом сообщает британская газета The Times. «Мы устали драться с [президентом России Владимиром] Путиным мусорным набором. Проблема с нашим оборудованием заключается в том, что снаружи все выглядит нормально. Но когда вы запускаете его и идете в бой, все просто останавливается», — цитирует The Times водителя БМП Богдана. Так он высказался о БМП-2 и советском танке Т-62. ВСУ получают вооружение от Запада, в том числе и советскую технику. В ноябре в Пентагоне заявили, что отправят Украине чешские танки, которые отремонтируют США. Вашингтон не хочет поставлять Украине американскую технику, в том числе танки Abrams, так как боится, что техника подешевеет после завершения конфликта, сказал URA.RU военный аналитик Александр Михайлов. В январе США анонсировали военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов, Украина получит 50 БМП Bradley, передает «Национальная служба новостей».