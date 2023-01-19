Военный аналитик объяснил, почему Запад отказывается помочь Украине с техникой

Военный аналитик Михайлов: Запад предпочел сохранить свою экономику вместо помощи Украине

19 января 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

После поражений американских танков Abrams на Украине, техника упадет в цене, считает Александр Михайлов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не хотят поставлять на Украину технику своего производства, в частности танки Abrams, так как после завершения конфликта она может упасть в цене, и страны перейдут на покупку вооружения у России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Почему так упираются немцы со своими Leopard, потому что прекрасно понимают, что завтра танки будут гореть на Украине, ротами, батальонами. И они потеряют в цене на мировых рынках. Никто не хочет терять ни клиентов, ни наработанную базу сбыта своей техники. А Abrams — это визитная карточка американского оборонпрома. И это самый дорогой сейчас танк на рынке. Он тянет почти на 10 миллионов долларов. Он не сложнее в освоении украинскими танкистами, чем Leopard или Challenge. Просто американцы не хотят, чтобы их Abrams горели на Украине и теряли в цене. Потому что завтра их постоянные клиенты не будут покупать технику с такой охотой, как сейчас, и будут брать, например, российские танки или китайские», — объяснил Александр Михайлов. По словам военного аналитика, в пятницу, 20 января, на встрече контактной группы по Украине на американской базе ВВС Рамштайн в Германии США будут принуждать Европу расстаться со своим оружием. «То, что будет завтра происходить в Рамштайне, связано с тем, что американцам нужно будет принудить Европу расстаться с собственным вооружением ради Украины. А свое они приберегут для продажи на внешних рынках. Оружейный мир сейчас очень внимательно следит за военно-технической составляющей конфликта на Украине. Потому что сейчас проверяются тактико-технические характеристики каждых вооружений, заявленные на разных мировых выставках. И в реальности все, как всегда, не так складно. Почему раньше Запад поставлял Т-72, потому что это были советские танки, их не жалко. Их имидж не отражался на имидже их оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул Михайлов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2, но при условии, что США отправят Abrams. Позже замминистра обороны по политическим делам США Колин Кол заявил, что Пентагон решил не отправлять танки. Свое решение они объяснили тем, что Abrams сложны в эксплуатации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не хотят поставлять на Украину технику своего производства, в частности танки Abrams, так как после завершения конфликта она может упасть в цене, и страны перейдут на покупку вооружения у России и Китая. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Почему так упираются немцы со своими Leopard, потому что прекрасно понимают, что завтра танки будут гореть на Украине, ротами, батальонами. И они потеряют в цене на мировых рынках. Никто не хочет терять ни клиентов, ни наработанную базу сбыта своей техники. А Abrams — это визитная карточка американского оборонпрома. И это самый дорогой сейчас танк на рынке. Он тянет почти на 10 миллионов долларов. Он не сложнее в освоении украинскими танкистами, чем Leopard или Challenge. Просто американцы не хотят, чтобы их Abrams горели на Украине и теряли в цене. Потому что завтра их постоянные клиенты не будут покупать технику с такой охотой, как сейчас, и будут брать, например, российские танки или китайские», — объяснил Александр Михайлов. По словам военного аналитика, в пятницу, 20 января, на встрече контактной группы по Украине на американской базе ВВС Рамштайн в Германии США будут принуждать Европу расстаться со своим оружием. «То, что будет завтра происходить в Рамштайне, связано с тем, что американцам нужно будет принудить Европу расстаться с собственным вооружением ради Украины. А свое они приберегут для продажи на внешних рынках. Оружейный мир сейчас очень внимательно следит за военно-технической составляющей конфликта на Украине. Потому что сейчас проверяются тактико-технические характеристики каждых вооружений, заявленные на разных мировых выставках. И в реальности все, как всегда, не так складно. Почему раньше Запад поставлял Т-72, потому что это были советские танки, их не жалко. Их имидж не отражался на имидже их оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул Михайлов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении одобрить поставку на Украину танков Leopard 2, но при условии, что США отправят Abrams. Позже замминистра обороны по политическим делам США Колин Кол заявил, что Пентагон решил не отправлять танки. Свое решение они объяснили тем, что Abrams сложны в эксплуатации.