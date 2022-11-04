Пентагон отправит Украине советские танки

США выделят Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут советские танки. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«США выделяют Украине дополнительную военную помощь Украине на сумму около 400 миллионов долларов. Новый пакет включает танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghos», — заявила Сингх. Трансляция выступления ведется на сайте Пентагона.
Украина получит чешские танки, ремонт которых оплатит США. Еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть из них доставят до конца декабря, оставшиеся прибудут в следующем году, заявила Сингх.
США помогают Киеву финансово и регулярно поставляют оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. В конце октября Вашингтон решил направить Украине военную помощь на сумму 275 миллионов долларов.
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США выделят Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут советские танки. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «США выделяют Украине дополнительную военную помощь Украине на сумму около 400 миллионов долларов. Новый пакет включает танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghos», — заявила Сингх. Трансляция выступления ведется на сайте Пентагона. Украина получит чешские танки, ремонт которых оплатит США. Еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть из них доставят до конца декабря, оставшиеся прибудут в следующем году, заявила Сингх. США помогают Киеву финансово и регулярно поставляют оружие для ВСУ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. В конце октября Вашингтон решил направить Украине военную помощь на сумму 275 миллионов долларов.