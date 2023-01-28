28 января 2023
27 января 2023

Для бойцов из Челябинска в зоне спецоперации провели телемост с родными

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
Бойцы смогли дистанционно увидеть свои семьи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Челябинской области смогли пообщаться с родственниками через телемост. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации военнослужащие смогли пообщаться с родными в режиме телемоста. Для родителей, жен и детей организовали специальные места в военном комиссариате Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ.

Родственники и бойцы остались довольны форматом общения. «Эмоции положительные, сына увидел. Ощущение, что рядом был», — сообщил отец одного из военнослужащих.

В Минобороны уточнили, что телемосты проводятся регулярно для поднятия боевого дух военнослужащих. Ранее телемост был проведен для родственников бойцов в Хабаровском крае.

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Военнослужащие из Челябинской области смогли пообщаться с родственниками через телемост. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации военнослужащие смогли пообщаться с родными в режиме телемоста. Для родителей, жен и детей организовали специальные места в военном комиссариате Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ. Родственники и бойцы остались довольны форматом общения. «Эмоции положительные, сына увидел. Ощущение, что рядом был», — сообщил отец одного из военнослужащих. В Минобороны уточнили, что телемосты проводятся регулярно для поднятия боевого дух военнослужащих. Ранее телемост был проведен для родственников бойцов в Хабаровском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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