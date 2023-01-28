Для бойцов из Челябинска в зоне спецоперации провели телемост с родными

Военнослужащие из Челябинской области смогли пообщаться с родственниками через телемост. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации военнослужащие смогли пообщаться с родными в режиме телемоста. Для родителей, жен и детей организовали специальные места в военном комиссариате Челябинской области», — рассказали в Минобороны РФ.
Родственники и бойцы остались довольны форматом общения. «Эмоции положительные, сына увидел. Ощущение, что рядом был», — сообщил отец одного из военнослужащих.
В Минобороны уточнили, что телемосты проводятся регулярно для поднятия боевого дух военнослужащих. Ранее телемост был проведен для родственников бойцов в Хабаровском крае.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».