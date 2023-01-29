В пермском «Светофоре» объяснили ситуацию со сбором платы за вход в магазин

За проезд из Кизела до «Светофора» в Александровске будет брать плату кондуктор

30 января 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

С этой недели плату за проезд до магазина будут брать в автобусе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В магазине «Светофор» в Александровске (Пермский край) объяснили ситуацию со сбором денег перед входом в магазин с жителей Кизела, которые приехали на специальном автобусе. Охранник не впускал посетителей в торговую точку, пока те не оплатят по 50 рублей за проезд. Директор магазина Олеся Горина рассказала URA.RU, что так не должно было быть, и виновные в сложившейся ситуации уже наказаны. «Автобус с января сделали платным в одну сторону, так как заказ автобуса обходится нам дорого. В прошлую субботу произошла очень неприятная ситуация, виновные наказаны! С этой недели оплата будет происходить по другому — сотрудник магазина будет вместо кондуктора собирать плату в автобусе», — рассказала URA.RU директор магазина. Кроме того, Олеся Горина отметила, что по требованию жителей можно будет организовать билеты. Оплата теперь будет в обе стороны — по 25 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Кизела возмутила ситуация, когда за проезд на автобусе плату брал охранник на входе в магазин. Жители уверены, что охранник не может отследить, кто приехал на специальном автобусе, а кто добрался своим ходом.

В магазине «Светофор» в Александровске (Пермский край) объяснили ситуацию со сбором денег перед входом в магазин с жителей Кизела, которые приехали на специальном автобусе. Охранник не впускал посетителей в торговую точку, пока те не оплатят по 50 рублей за проезд. Директор магазина Олеся Горина рассказала URA.RU, что так не должно было быть, и виновные в сложившейся ситуации уже наказаны. «Автобус с января сделали платным в одну сторону, так как заказ автобуса обходится нам дорого. В прошлую субботу произошла очень неприятная ситуация, виновные наказаны! С этой недели оплата будет происходить по другому — сотрудник магазина будет вместо кондуктора собирать плату в автобусе», — рассказала URA.RU директор магазина. Кроме того, Олеся Горина отметила, что по требованию жителей можно будет организовать билеты. Оплата теперь будет в обе стороны — по 25 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Кизела возмутила ситуация, когда за проезд на автобусе плату брал охранник на входе в магазин. Жители уверены, что охранник не может отследить, кто приехал на специальном автобусе, а кто добрался своим ходом.