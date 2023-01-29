Жителей пермского города возмутил сбор платы за вход в продуктовый магазин

30 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Плату за автобус до магазина собирает охранник на входе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жителей Кизела (Пермский край) возмутило, что с них берут плату за проезд в специальном автобусе до магазина «Светофор» в Александровске на входе в магазин. Без оплаты в 50 рублей в торговую точку не впускают. Сообщение появилось в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас по прибытии автобуса охранник на входе в магазин собирает плату за проезд, а иначе в торговую точку не попасть. Как вы можете определить, зашел покупатель в магазин сам или приехал на автобусе? Что за бред? Посадите в автобус кондуктора или дайте водителю билеты, а собирать охраннику деньги за проезд, не давая никакой квитанции в ответ, незаконно!», — написала жительница Кизела Зоя Кутырь. В комментариях жители в большинстве поддержали пост, отметив, что было бы лучше, если бы плату брал водитель автобуса. Некоторые комментаторы заметили, что если в автобусе будут выдавать билеты, то проезд подорожает — бумага за последний год выросла в цене. URA.RU отправило запрос директору магазина «Светофор» в Александровске с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответа еще не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что городские автобусы в Кизеле прекратили работу 8 января, когда у перевозчика и мэрии закончился контракт. Конкурс на выбор нового подрядчика власти провести не успели, поэтому город остался без автобусного сообщения. Но с транспортным коллапсом удалось справиться. С 11 января в Кизеле возобновилась работа городского пассажирского транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Кизела (Пермский край) возмутило, что с них берут плату за проезд в специальном автобусе до магазина «Светофор» в Александровске на входе в магазин. Без оплаты в 50 рублей в торговую точку не впускают. Сообщение появилось в паблике «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас по прибытии автобуса охранник на входе в магазин собирает плату за проезд, а иначе в торговую точку не попасть. Как вы можете определить, зашел покупатель в магазин сам или приехал на автобусе? Что за бред? Посадите в автобус кондуктора или дайте водителю билеты, а собирать охраннику деньги за проезд, не давая никакой квитанции в ответ, незаконно!», — написала жительница Кизела Зоя Кутырь. В комментариях жители в большинстве поддержали пост, отметив, что было бы лучше, если бы плату брал водитель автобуса. Некоторые комментаторы заметили, что если в автобусе будут выдавать билеты, то проезд подорожает — бумага за последний год выросла в цене. URA.RU отправило запрос директору магазина «Светофор» в Александровске с просьбой прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответа еще не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что городские автобусы в Кизеле прекратили работу 8 января, когда у перевозчика и мэрии закончился контракт. Конкурс на выбор нового подрядчика власти провести не успели, поэтому город остался без автобусного сообщения. Но с транспортным коллапсом удалось справиться. С 11 января в Кизеле возобновилась работа городского пассажирского транспорта.