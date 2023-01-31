В ЯНАО не могут найти подрядчика для уборки снега с территории детского сада

Работы должны осуществляться по предварительной заявке заказчика Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) руководство дошкольного учреждение вынуждено продлить срок приема заявок по поиску подрядчика для уборки и вывоза снега с территории детского сада «Мальвина». Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 400 000,00 рублей. Наименование объекта закупки: оказание услуг по уборке и вывозу снега с территории МАДОУ „ДС ‚Мальвина‘. Заказчик — Муниципальное автономное дошкольное учреждение ‚Детский сад ‚Мальвина‘. Срок выполнения контракта — с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2023 года“, — говорится в документах.

Согласно данным закупки, прием заявок должен был закончиться 30 января 2023 года, но из-за отсутствия предложений по контракту, аукцион продлили до 2 февраля текущего года. Отмечается, что помимо уборки территории, необходимо осуществлять чистку кровли. Выполнение работ должно выполняться по предварительным заявкам от заказчика.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.