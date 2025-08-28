Как ухаживать за клубникой в сентябре: полная инструкция

К сентябрю клубника уже перестает плодоносить. Исключением являются ремонтантные сорта, которые дают сочные ягоды вплоть до середины октября. Однако в обоих случаях за растением важен уход в это время года. Рассказываем, чем подкармливать клубнику в сентябре, зачем обрезать листья и как уберечь от заморозков поздние сорта.
Как ухаживать за клубникой в сентябре
Уход за клубникой начинается сразу после окончания плодоношения. Для обычных сортов в средней полосе (Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области и другие) это конец августа — сентябрь. На Урале и в Сибири плодоношение завершается в августе. В южных регионах (республика Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская область и другие) — это сентябрь.
У ремонтантных сортов (с повторным плодоношением) ягоды могут появляться до первых заморозков — до конца сентября и первой половины октября на Урале и Сибири, до октября в средней полосе и на Юге.
Независимо от сортов клубники, в это время нужно удалять старые, больные и поврежденные листья. Также важно проводить прополку и подкормку, чтобы помочь растениям восстановиться.
Как обрезать усики и больные листья у клубники
В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что к середине сентября должны быть обрезаны все старые и больные листья у клубники. Понять, какие листья нужно удалять, легко — у них появляются пятна белого, бурого, рыжего или желтого цветов, а старые листья разворачиваются верхней стороной к земле и ложатся. Кроме того, появляется деформация листовых пластин — морщинистость, пожелтение жилок. После того, как листья обрезали, их нужно сжечь.
«Обрезать листья просто. Отгибаем зеленую часть и по кругу проходимся секатором. Это значительно экономит время», — рассказала эксперт.
Чем подкормить клубнику
Для подкормки клубники в этот период есть два варианта: зола или суперфосфат. По словам садовода, суперфосфат должен быть двойным и только в жидком виде. Причем в этот период запрещено использовать комплексные минеральные или навозные удобрения.
Как приготовить суперфосфат: на восьмилитровую лейку нужно развести ложку двойного суперфосфата. Растворяют его в очень горячей воде и настаивают три-четыре часа.
«Предварительно грядку с клубникой лучше полить. Но если идут дожди, то почва влажная, поэтому вносим подкормку уже без предварительного полива», — отметила садовод. Далее эксперт предлагает присыпать золой грядку. Главное — чтобы там не было ремонтантной клубники.
«Если на грядке нет ремонтантной клубники, то можно взять емкость, высыпать туда золу и опудрить всю грядку. Таким образом заодно можно убить некоторые бактерии», — сообщила специалист.
Как приготовить зольный раствор: три-четыре стакана на ведро воды настаивать три-четыре дня. Этого раствора нужно примерно литр на восьмилитровую лейку.
Как поливать клубнику
Специалист советует поливать клубнику дважды в неделю, так как в это время происходит закладка урожая на будущий год. Однако в период интенсивных дождей нужно отложить поливку и отслеживать, насколько почва влажная после их окончания.
Самойлова советует после сбора урожая и удаления листьев и усов проводить опрыскивание клубничных посадок каждые две недели для защиты от вредителей. Самыми распространенными опасными насекомыми для клубники являются долгоносики и белокрылка. В качестве средств обработки можно применять препараты «Фитоверм», «Карбофос» или «Фуфанон-нова».
Что делать с ремонтантной клубникой в сентябре
Как подкормить и обрезать
Ягоды ремонтантной клубники созревают в течение всего лета и даже осенью, до первых серьезных заморозков. Поэтому уход за растениями этих видов клубники отличается. По словам Светланы Самойловой, в конце сентября растения можно подкормить разведенным двойным суперфосфатом.
«Усы у ремонтантной клубники обрезаю лишь раз в год — весной, так как второе плодоношение происходит на усах. Весной убираю либо отсаживаю все лишние кустики (укоренившиеся усы). Осенью их не трогаем», — рассказывает специалист.
Как согреть клубнику в заморозки
При похолодании ниже -2 градусов ремонтантную клубнику укрывают нетканым материалом, а сверху пленкой, чтобы дозревала. По словам садовода, удобно, если ремонтантная клубника растет на отдельной грядке. Тогда можно просто покрыть всю грядку, не устанавливая разделительных перегородок с обычными сортами клубники, которые уже не дадут плодов.
«При наступлении холодных ночей и заморозков ремонтантную клубнику нужно накрывать. Так она будет дозревать вплоть до середины октября и будет радовать своим урожаем. Получится урожай сочных ягод. Они в тепле будут более сладкими», — отметила Самойлова. Снимать укрытие садовод рекомендует в середине октября, перед первым снегом или перед похолоданием от -6 градусов, когда дозревание остановится.
