27 августа 2025

Рейс с повышенной вместительностью пассажиров запустят в Ноябрьск

Рейс с увеличенной провозной емкостью пассажиров полетит из Тюмени в Ноябрьск
Рейс запланирован на 30 августа
Рейс запланирован на 30 августа Фото:

Рейс с увеличенной провозной емкостью пассажиров из Тюмени в Ноябрьск (ЯНАО) анонсирован на 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

«Увеличиваем провозную емкость рейса Тюмень — Ноябрьск 30 августа», — рассказали в официальной группе авиаперевозчика «ВКонтакте». Количество мест ограничено. 

Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах в Салехард и Надым в августе. Все рейсы будут с повышенной провозной емкостью.

