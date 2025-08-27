Рейс с повышенной вместительностью пассажиров запустят в Ноябрьск

Рейс запланирован на 30 августа
Рейс с увеличенной провозной емкостью пассажиров из Тюмени в Ноябрьск (ЯНАО) анонсирован на 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».
«Увеличиваем провозную емкость рейса Тюмень — Ноябрьск 30 августа», — рассказали в официальной группе авиаперевозчика «ВКонтакте». Количество мест ограничено.
Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах в Салехард и Надым в августе. Все рейсы будут с повышенной провозной емкостью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!