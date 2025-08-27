Цены на заправке оказались отладочными (архивное фото)
Заправку с ценами, указанными в копейках обнаружили в Салехарде. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«Такие цены нам нравятся», — отметили в сообществе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте». Цены на дизельное топливо составили три копейки, бензин АИ-92 стоил две копейки, а АИ-95 всего одну копейку. «Это указаны цены на бензин в килограммах денег», — пошутил подписчик группы.
Столь низкие цены на АЗС объясняются отладкой системы, в которой указаны заводские настройки. Сама заправка находится на стадии строительства.
