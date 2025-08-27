27 августа 2025

В ЯНАО обнаружили заправочную станцию с ценами на бензин в копейках. Фото

В Салехарде нашли автозаправочную станцию, где бензин продают за две копейки
Цены на заправке оказались отладочными (архивное фото)
Цены на заправке оказались отладочными (архивное фото) Фото:

Заправку с ценами, указанными в копейках обнаружили в Салехарде. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Такие цены нам нравятся», — отметили в сообществе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте». Цены на дизельное топливо составили три копейки, бензин АИ-92 стоил две копейки, а АИ-95 всего одну копейку. «Это указаны цены на бензин в килограммах денег», — пошутил подписчик группы.

Столь низкие цены на АЗС объясняются отладкой системы, в которой указаны заводские настройки. Сама заправка находится на стадии строительства. 

Заправка в Салехарде только строится
Заправка в Салехарде только строится
Фото:

