20:51
Челябинка разгромила аптеку после того, как ей отказали в возврате средств за лекарства. Видео
20:50
Оборудование «Уралхиммаша» применят в добыче «белой нефти» на Сахалине. Фото
20:50
Первый балет сезона в Перми покажут в субботу. Афиша
20:49
«Если жива, прости»: пермяки попрощались с пермской альпинисткой, застрявшей на пике Победы
20:48
Скупал заводы и достроил легендарный «Колизей»: чем известен пермский депутат Борисовец из списка Forbes
20:47
Москвичам назвали одно из самых модных пространств уходящего лета
В Екатеринбурге впервые в России ввели бесплатный проезд для детей: кому еще положена льгота
20:45
В Челябинске «Трактор» готовит сюрпризы для болельщиков на фестивале хоккея
20:42
Православный психолог заявила, что СВО продолжается из-за игрушек лабубу
20:40
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на ремонт в новой квартире
Промозглый ветер до костей и застилающий глаза снег: жуткие видео с Наговициной на пике Победы
20:39
В Екатеринбурге подросток выстрелил в сверстника из пистолета
20:29
Мэра Владимира арестовали за связи с «кладбищенской мафией»: все подробности
20:23
Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого
Путин показал, почему регионам не надо ждать низких ставок по ипотеке
20:22
Под Нижним Тагилом иномарка насмерть снесла ребенка на глазах у матери. Фото
20:20
От тушенки до кабачковой игры: какие консервы готовят политики ХМАО на зиму
20:18
МО показало кадры уничтожения украинского корабля «Симферополь»
Как забраться на гору, а потом выжить: инструкции на все случаи
20:10
Стали известны подробности аварии в Перми, в которой пострадали фельдшеры скорой
20:10
Пьяный челябинец за «драку» с трамваем заплатит 350 тысяч рублей. Фото
20:09
Зеленский требует у Запада 2,5 млн снарядов даже при прекращении огня
Сорок лет стажа и 200 восхождений: кто такой Расторгуев, погибших в горах Кабардино-Балкарии
20:07
Прогноз неоднозначен: будет ли магнитная буря 29 августа 2025
20:05
Европейская страна возобновила выдачу виз россиянам
20:01
В Тюменской области вырос риск появления птичьего гриппа
«Дроны России» над Германией, защита НПЗ: о чем Песков рассказал журналистам 28 августа
20:00
Штормовой ветер обрушится на Ямал в конце августа
19:48
Депутат думы ХМАО избежал штрафа по уголовному делу о ВНЖ Италии
19:48
Гладков: при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
Кремль: договоренностей с Украиной о воздушном перемирии нет
19:47
«Криминальный спектакль»: в Москве задержан экс-директор театра сатиры. Видео
19:43
Арестован мэр Владимира по подозрению в связях с «кладбищенской мафией»
19:42
В Пермском крае потерялся старенький беззубый той-терьер. Фото
Песков раскрыл URA.RU ожидания от расследования диверсии на «Северных потоках»
19:41
В Ашинском районе на трассе М-5 «Урал» ввели реверсивное движение. Видео
19:36
Пашинян заявил, что он — правительство Армении
19:35
В Кургане женщина оформила кредиты на знакомых через Госуслуги, украв их телефоны
Освобождавший заложников в Беслане генерал «Альфы» ушел из жизни: биография Валерия Канакина
19:34
1 сентября в Тюмени ожидается дождливая погода
19:29
В Пермском крае арестовали активистку за пожертвование ФБК*
19:27
В Ноябрьске стало больше почетных граждан. Фото
В Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Усковым. Фоторепортаж
19:27
Около ста екатеринбуржцев застряли в Геленджике
19:26
Мэр Владимира арестован по делу о мошенничестве
19:26
Reuters: Уиткофф нарушил протокол во время встречи с Путиным
Российская альпинистка находится на пике Победы больше двух недель: выжила ли Наговицина в суровых условиях
19:24
Евротройка хочет возобновить санкции против Ирана
19:24
Абитуриенты ХМАО ринулись поступать в университеты Азии
19:19
Прокуратура помогла тюменским участникам СВО получить положенные выплаты
Эвакуация под Геленджиком, удар ВСУ по нефтезаводу: что известно об атаке Украины
19:09
Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
19:08
Сборная Тюменской области завоевала 30 медалей на Кубке полпреда в УрФО
19:08
Додик отказался участвовать в выборах президента Республики Сербской
Летающие города, цифровые двойники и умные дома: подведены итоги Пермского форума развития «Города будущего»
19:06
«Туловище на капоте, а ноги — на дороге»: под Нижним Тагиле BMW снесла велосипедиста. Фото
19:02
Когалым масштабно отметил 50-летний юбилей. Фото
19:01
Автор хита «Рюмка водки на столе» выступит на юбилее в ЯНАО
Как изменится получение водительских прав в России с 1 сентября. Инфографика
19:00
Музей устроит в Ханты-Мансийске масштабный ягодно-грибной фестиваль
19:00
Пермячка отсудила у клиники 1,5 млн рублей за дефекты при лечении и имплантации
18:57
Захарова объяснила, почему Европа забывает о холокосте
«Невозможно спасти»: что известно о состоянии Наговициной, застрявшей на пике Победы
18:53
Вице-президент ФАР: Наговицина рискует навсегда остаться на пике Победы
18:52
Подросток из ЯНАО изрезал знакомого и отправится в детскую колонию
18:52
Как ухаживать за клубникой в сентябре: полная инструкция
Расстройства настроения, эпилепсия и шизофрения: с какими заболеваниями не пустят за руль с 1 сентября
18:46
В Кургане напротив крупного ТЦ продается завод почти за 300 миллионов рублей
18:46
В Сургуте назвали худшие управляющие компании
18:46
Скоро выйдет «Кремлевский волшебник», где появится Путин: что известно о фильме
В Ростовской области начали эвакуацию жителей после атак БПЛА: что известно к этому часу
18:42
Фельдшеры скорой помощи серьезно пострадали в аварии на Якутской в Перми. Видео
18:40
Молодые украинцы массово сбегают из страны после разрешения Киева
18:38
Додик решил не участвовать в выборах президента Республики Сербской
18:36
Дачники ХМАО продадут урожай, чтобы помочь бойцам СВО
18:34
Бастрыкин заинтересовался массовой дракой мигрантов у ТЦ в Сургуте. Видео
18:30
Кто гуляет с мэром: знакомимся с питомцами глав городов Ямала
18:28
ВСУ атаковали Днепрорудненский железорудный комбинат
18:28
В Челябинске из школы для детей с аутизмом увольняются педагоги
18:25
Кругом охрана и вход по пропускам: Минпросвещения выпустило рекомендации по школьным линейкам 1 сентября
18:23
Доходы бюджета РФ в 2025 году превысили прогнозы
18:22
Как делить кота при разводе: разбираемся с юристом, кто из супругов получит любимца
18:20
На Ямале резко вырос спрос на услуги нянь
18:18
Опасный жук уничтожил тысячи гектаров леса в Пермском крае
18:16
В Тюмени открылась уникальная выставка «Сибирский махровый ковер»
18:15
В школах Тюменской области прошли антитеррористические учения
18:14
МИД Великобритании вызвал посла РФ после сообщений об ударах по Киеву
18:13
Школы и детские сады в Перми готовы к началу учебного года
18:09
Фигурное катание, ходьба или театр: чем заняться пожилому человеку в Екатеринбурге
18:06
В России впервые оштрафовали за кадры с ударами БПЛА
18:03
«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии решили убрать свастику с флагов
18:03
Похоже на медь: красивую утку устанавливают в курганском ЦПКиО. Видео
17:59
В Гремячинске подходит к концу ремонт важного спортивного объекта
17:58
Ресторан морепродуктов открылся в Ханты-Мансийске спустя полгода после анонса
17:55
В Москве повысят оклады педагогам и учителям
17:50
Курганский бизнес резко увеличил прибыль
17:50
В России вступают новые правила о лесном семеноводстве
17:48
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
17:45
Индия отказалась выполнять требования США по закупке российской нефти
17:45
Какие праздники отмечают 29 августа 2025: что можно и нельзя делать
17:43
В Тюменской области из-за удара молнии сгорело 500 тюков сена. Фото
17:42
Екатеринбуржцы расхватали билеты на матч с участием Овечкина и других звезд хоккея. Скрин
17:41
Легендарный американский спорткар заметили в Перми. Фото
17:40
Пропавшего в Артемовском мальчика нашли на глубине 7 метров. Фото
17:31
В ЯНАО обнаружили заправочную станцию с ценами на бензин в копейках. Фото
17:31
Тело мужчины нашли в свердловской реке
17:31
«Новые учебники и длинные перемены»: какие изменения ждут школы ХМАО в новом учебном году
17:31
Пермские врачи спасли подростка, который пережил клиническую смерть
17:30
Военный шенген: как Европа формирует конгломерат вокруг России
17:28
Набрали кредитов и задержали платежи: «Мечел» увеличил убыток в два раза
17:28
Бывшая жена Цекало подала на него иск в суд
17:22
Сестра погибшего в Артемовском восьмилетнего мальчика не смогла сдержать эмоций. Фото
17:21
Архитектурный шедевр с характером: дом Пинаева, которого все считали отшельником, продают по сниженной цене
17:20
«Яндекс» оштрафован за непередачу доступа ФСБ к умному дому «Алисы»
17:20
Победители забега «Полярный круг» в ЯНАО получат денежные выплаты. Скрин
17:17
С фронтов СВО - в состав ЗСО: как формируется новый парламент Челябинской области
17:16
Эксперты заявили, что большинство россиян хотят жить в «умных» квартирах
17:14
Выживший альпинист рассказал о критической ситуации на пике Победы, где застряла Наговицына
17:13
В Тюмени арестовали главного редактора «Тюменской губернии»
17:04
Белоусов проинспектировал группировку «Центр»
17:02
«Дом разваливается»: жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие кирпичи. Видео
17:02
На забег «Разбуди Ямал» в Новом Уренгое раскупили почти все слоты
17:02
В Екатеринбурге стартовала вторая волна продаж билетов на матч The Magic Game. Скрин
16:55
Урсула фон дер Ляйен сообщила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве
16:53
«Били прикладом»: свердловского депутата обвинили в избиении подростка. Фото
16:51
К тушению пожара в Геленджике привлекли самолет
16:50
Чем запомнился ушедший из жизни экс-глава курганского округа Иванов
16:49
Бастрыкина возмутила подмена лекарства ребенку-инвалиду в Челябинской области
16:48
В пермском городе построят новую котельную, бассейн и оздоровительный комплекс
16:48
В Молдавии обозначили план, как противостоять вмешательству Европы в выборы
16:42
В Челябинске взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату Ф-1
16:41
Три беспилотника ВСУ уничтожено над территорией России
16:39
В ЕК потребовали не атаковать российский нефтепровод Дружба
16:39
В городах ХМАО готовятся открыть кофейни Тимати
16:39
Критика блокируется, а с оппозицией — борются: как Запад вмешивается в суверенитет Молдавии и Армении
16:36
Инженерные сети Салехарда улучшают для снижения частоты аварийных ситуаций. Фото
16:35
В Курганской области водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадал 3-летний. Фото
16:33
«Диплом — не кусок картона»: ректор частного вуза Перми о поисках работы, чате GPT и поколении локдауна
16:30
Челябинский «Мечел» остановил отдельные производства
16:30
Какие нарушения нашла курганская прокуратура в деле Дубова и Урюпина, которых оправдали присяжные
16:30
В Кургане открыли новый спортивный клуб в Заозерном
16:26
Reuters: европейские лидеры хотели бросить Зеленского на саммите с Трампом
16:22
МО РФ: уничтожено три БПЛА над регионами
16:20
Челябинцы потратят на осенний гардероб 15 тысяч рублей
16:18
Тюменская область помогла детям из луганского Краснодона подготовиться к школе
16:17
Венгрия раскрыла имя атаковавшего нефтепровод «Дружба»
16:17
Лидер ЛДПР в Пермском крае выступил за всемерную поддержку земляков-тружеников
16:15
В последний рабочий день августа в Кургане и Шадринске будет прохладно
16:12
Маркетплейс проверит ПВЗ, на который пожаловались сургутяне из-за невыплаты зарплаты
16:12
Пермский рыбак рассказал, как поймать сома в реке
16:10
В Артемовском нашли тело пропавшего мальчика. Фото, видео
16:08
УФАС уличило пермскую компанию в завышении цен на инфраструктуру для размещения сетей
16:02
Политолог: в Европе уничтожают оппозицию, выступающую против военных расходов
16:00
Ждать ли тепло в последние выходные лета в Москве и Петербурге: прогноз синоптика
16:00
Россияне жалуются на сбои в RUTUBE
16:00
Отпуск или новый iPhone: сколько стоит в Кургане смартфон до презентации
15:59
Свердловчан предупредили о громких взрывах
15:59
Свадьба на юбилее: как сочетаться браком в День города Ноябрьска
15:56
Ректор пермского вуза рассказала, на каких заводах проходят практику студенты
15:56
«История другая»: политолог раскрыл, чем выборы в Армении отличаются от голосования в Молдове
15:54
Торговый комплекс в Челябинске эвакуировали из-за подозрительного предмета
15:53
ЕК требует защитить российский нефтепровод «Дружба»
15:50
В Екатеринбурге представлен новый глава ЦВО, он появился на публике с Якушевым. Фото
15:49
ВС РФ взяли в клещи «третью столицу» Украины: чем важен город и где находится. Карта
15:47
В Очере назначили нового прокурора
15:46
В Свердловской области изменятся расписание и маршруты пригородных поездов
15:45
В Кургане заново будут судить оправданных по делу о расстреле Шароянов. Видео
15:41
Зачем ЕС пытается оказывать влияние на выборы в Молдове
15:40
Соучастники убийства челябинки депутатом предпочли фронт суду
15:38
Тюменская область возьмет в кредит три миллиарда рублей
15:37
Курганцы обнаружили необычный организм на даче. Фото
15:33
Детям — «Лабубу», студентам — рэперы: где в Тюмени бесплатно развлекут на 1 сентября
15:32
Альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии
15:31
На Кубани ищут девочку-дюймовочку, который мог похитить двухметровый амбал
15:30
Пять инструментов: как Запад влияет на выборы в постсоветских странах
15:30
В Кремле ответили на сообщение о летающих над Германией «дронах РФ»
15:29
Преподавали и сидели в тюрьмах: чем известны фрейлины, на могиле которых в Перми провели оккультный ритуал
15:28
Politico: ЕС хочет отправить на Украину миротворцев из нейтральной страны
15:28
Пожар охватил стройку ЖК в Екатеринбурге. Видео
15:28
День знаний в тесных залах: где отменили линейки и какие ввели ограничения
15:27
Кремль прокомментировал фильм Запада «Кремлевский волшебник» о Путине
15:25
Рейс с повышенной вместительностью пассажиров запустят в Ноябрьск
15:25
Как правильно стричь когти коту: полная инструкция от ветеринара
15:21
ФСБ задержала наркодельца, который производил мефедрон в Курганской области. Фото
15:20
Челябинский депутат пойдет под суд за похищение и убийство женщины
15:20
Политолог Данилин: жителей Приднестровья ограничивают в избирательном праве
15:20
В Тюмени распродают квартиры по цене ниже рынка. Список
15:19
Многодетных свердловчан начали лишать важного пособия
15:18
Пермь признали городом, в котором все находится в шаговой доступности
15:17
В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО блогера Уланову, на которую написали сотни заявлений
15:16
Песков ответил, будут ли защищать НПЗ России
15:15
Пашинян допустил возможность выхода Армении из ЕАЭС
15:15
В Кремле ответили на обвинения в ударах по Киеву
15:15
Что значит Курган для тех, кто им управляет: топ-места от политических лидеров
15:08
В Новом Уренгое незаконно сократили топ-менеджера крупной компании
15:04
В Петуховском техникуме вновь открыли целевой набор будущих энергетиков
15:03
В устье реки Дунай уничтожен украинский корабль «Симферополь»
15:02
В Тюмени мужчины начали дарить смарт-кольца вместо обручалок
15:02
В Тюменской области пропал 45-летний мужчина. Фото
15:00
В Перми на могиле фрейлин, служивших в царской семье, провели оккультный ритуал. Фото, видео
15:00
Кургану исполняется 346 лет: как слобода у Тобола стала городом с населением 300 тысяч человек. Инфографика
14:59
Курганские школы срочно ищут учителей на работу
14:57
Штраф до 100 тысяч рублей: в Челябинске приняли закон для самокатчиков
14:54
Челябинский депутат Ботов стрелял из лука на Кубке полпреда в Тюмени. Фото
14:51
Осужденному на пожизненное «ангарскому маньяку» дали еще 9,5 лет
14:50
Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России
14:47
Пермяка осудили за смертельное отравление трех человек метанолом
14:47
Макаревич* сбежал с концерта в Батуми из-за подарка-подсолнуха
14:46
В Губкинском на День города перекроют дороги и изменят расписание транспорта. Скрин
14:45
Ореховый Спас 2025: красивые открытки и добрые пожелания
14:44
Сразу три гида запретили подъем россиянке, застрявшей на горе в Киргизии
14:43
Власти ХМАО назвали школы, которые откроют к 1 сентября
14:43
На челябинских озерах Тургояк и Увильды выросло число новых глэмпингов. Фото
14:42
В российском регионе ограничили скорость мобильного интернета
14:42
Выступление Элджея на Traktor Winline Fest в Челябинске отменили
14:41
В Перми чиновники счетной палаты потратят более миллиона на услуги водителей
14:41
Пермский театр переехал в бар
14:41
Челябинцам покажут трофеи военной техники НАТО
14:41
Лукашенко потребовал, чтобы в бывших McDonalds не было «американской гадости»
14:40
Политические партии упрекнули лидера КПРФ ХМАО в грязном старте выборов в окружную думу
14:38
Путин отправил венок на прощание с исполнительным директором «Россия сегодня»
14:33
ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки
14:31
В Челябинске распределили допсредства донорам и на субсидии оплаты ЖКХ. Фото
14:30
Адвоката, арестованного по делу экс-невестки Чернецкого, выпустили из СИЗО
14:30
Сборка автомата, шаффлборд и мастер-классы: детская афиша на День города в Кургане
14:29
Эксперт спрогнозировал для части россиян увеличение зарплат
14:28
Какие необычные подарки жители ХМАО дарят учителям на 1 сентября
14:28
Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России
14:27
В Пермском округе введут новый налог для туристов
14:26
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР. Карта
14:24
На трех участках трассы Тюмень — Омск введено реверсивное движение
14:24
«Могли куда-то увезти»: соседи назвали версию исчезновения мальчика в Артемовском
14:20
На ремонт набережной в Екатеринбурге тратят миллиарды: там делают пляжи, мосты, фудкорты
14:19
Mash: Орбакайте обвинила Пугачеву в срыве концертов
14:19
Международный союз биатлонистов исключил участие россиян на Олимпиаде
14:15
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли на поле боя около 1325 военных
14:14
Песни Шамана, Газманова и Трофимова порекомендовали школьникам как патриотические
14:12
В Пермском крае простились с мотострелком, погибшим на СВО
14:11
В Тюмени зарегистрированный для продажи цветов ларек торговал гнилыми овощами. Фото
14:10
Минобороны: российские военные взяли под контроль Нелеповку в ДНР
14:08
В ХМАО растут цены на букеты цветов перед началом учебного года
14:07
До +60 градусов повышалась температура почвы в Челябинской области в августе
14:05
Власти ХМАО раскрыли, кому положена финансовая помощь для подготовки детей к школе
14:05
Они уничтожали террористов за секунды и выполняли невыполнимое: чем известен элитный спецназ «Альфа»
14:04
Челябинский холдинг «Мечел» обвалил добычу угля на 28%
14:03
Губернатор ЯНАО Артюхов приедет в Ноябрьск на 50-летие города
14:01
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского
14:00
Пермячка вышла в финал конкурса на лучшего учителя-дефектолога
14:00
Медведев предупредил Австрию о последствиях отказа от нейтралитета
13:59
Медведев заявил, что Россия создала Австрию
13:57
В ямальском городе заработал рентген-кабинет, о котором просили губернатора Артюхова
13:55
«Мать в секте»: что известно про семью мальчика, пропавшего в Артемовском
13:53
В Челябинской области ввели штрафы для самокатчиков
13:52
В Новосибирске запретят запускать беспилотники
13:50
Первоклассники в Тюмени отказались от букетов на 1 сентября, чтобы помочь онкобольным детям
13:47
FT: США резко поменяли позицию по гарантиям безопасности Украине
13:43
Пермские товары и услуги стали самыми дорогими в ПФО
13:43
Пашинян рассказал о планах встретиться с Путиным
13:43
Мантуров оценил возможность снижения ключевой ставки сразу на 10 пунктов
13:43
Венгрия запретила въезд в Шенген командиру ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
13:42
Житель Сургута угрожал судье из-за административки
13:40
В Южной Корее задержали автора легендарного хита Gangnam Style
13:40
Омбудсмен ХМАО Стребкова пойдет на новый срок
13:39
У болельщиков в Екатеринбурге паника: когда ловить билеты на игру со звездами мирового хоккея
13:36
Под Екатеринбургом к школе съехались силовики и реанимация. Фото, видео
13:33
Депутат Барбашин подарил праздник и наборы к школе детям челябинских героев СВО. Фото
13:31
Маленькие квартиры на «вторичке» в Челябинске более доходны, чем в новостройках
13:31
В Тюмени несколько дней не могли поймать сбежавшего поросенка. Видео
13:31
В Тюмени Тура «провалилась» на полметра. Эксклюзив
13:30
В ХМАО назвали самые дорогие вакансии
13:24
Музыканты из Екатеринбурга и шествие творцов: афиша Дня города в Шадринске
13:22
Инфляция съела реальные доходы ямальцев
13:21
Ветеран СВО впервые назначен директором школы в Екатеринбурге. Фото
13:20
В ХМАО мамам помогут в открытии и ведении бизнеса. Фото
13:20
В Челябинской области ужесточили требования к алкобарам. Видео
13:20
В России полностью изменят внешний вид части зданий
13:18
Еще в одном городе Пермского края решили строить мечеть. Фото
13:18
В роддоме города-юбиляра родился богатырь по имени Лев
13:17
Подозреваемый во взрыве «Северных потоков» может сбежать
13:06
В Пермском крае 14-летний мотоциклист жестко избил ровесника шлемом
13:05
От «Курары» до Пересильд: как фотограф из Екатеринбурга заслужил доверие звезд. Фото
13:02
Суд заставил снести здание, построенное у челябинского бора
13:02
Фигурантов дела экс-замгубернатора ЯНАО Воронова перевели в Новороссийск
13:00
В городах ЯНАО рассказали, когда включат отопление в школах и детских садах
12:59
Водолазы обследуют дно карьера в поисках пропавшего в Артемовском мальчика
12:52
Италия хочет отправить саперов на Украину
12:51
Ветеран группы «Альфа» генерал Валерий Канакин скончался
12:46
Иноагент Яшин получает финансирование от структур ФБК* на Западе
12:45
Альпинист заключил, виноват ли напарник Наговициной в ее смерти
12:44
Креативный бизнес сможет платить уменьшенные налоги в Челябинской области
12:43
Пермские власти в 2,5 раза повысили размер выплат для контрактников
12:43
Болельщикам покажут изнутри, как челябинский «Трактор» боролся за Кубок Гагарина. Видео
12:42
Что происходит на Крымском мосту 28 августа 2025 года: пробки и задержки
12:41
Поставка нефти по «Дружбе», остановленная из-за атаки ВСУ, возобновлена
12:37
Швеция представила свою первую ракету для уничтожения беспилотников
12:35
Под Екатеринбургом устроят самый масштабный карнавал на Урале
12:34
В Перми банк крупно оштрафовали за угрозы и давление на вдову бойца СВО
12:34
Бесплатно ездить в автобусах и трамваях в Екатеринбурге смогут не только школьники
12:30
«Ночь города» с группой «Кино» в Перми покажут онлайн
12:27
Падение из окна и обострение болезни: тяжелые испытания сына Ефремова
12:27
Двое юных вокалистов из Кургана примут участие в шоу «Голос.Дети». Фото
12:26
Самый маленький младенец ХМАО поразил врачей
12:24
Задержки рейсов в России 28 августа: информация к этому часу
12:23
Челябинцы в разы увеличили интерес к обучению детей в Малайзии и Южной Корее
12:23
Сотрудники ДПС поймали пьяного тюменца, который ехал «за котятками». Фото
12:22
Россиян пугают, что крупные компании обяжут связываться с ними только через MAX
12:15
В пермский зоопарк переселяют гиббонов из Челябинска. Видео
12:11
«Жители боролись 10 лет»: депутат Вихарев добился содержания площадки в Екатеринбурге за счет города
12:11
Транспортная прокуратура взяла на контроль реконструкцию пермского аэропорта
12:09
Подполковник ВСУ был ликвидирован на Украине
12:09
Пожар, возникший из-за атаки БПЛА, заблокировал туристов под Геленджиком
12:05
Пермские новостройки начали дешеветь
12:04
Повышение госпошлин и сложность экзамена: к чему нужно готовиться новым водителям осенью
12:03
Работники ММК самостоятельно создали роботов для бухгалтерии и подбора кадров
12:03
Начал мутузить палкой: в Кургане во дворе мужчины устроили гладиаторские бои. Видео
12:02
Politico: Дания предложила ввести против России новый вид санкций
12:02
Пропавший в Артемовском мальчик ушел в лес за ягодами
12:00
iPhone 17 до презентации появился в курганских магазинах: кто решил не подыгрывать ажиотажу
12:00
Гроза, туман и дожди: День знаний в ЯНАО отпразднуют в ненастную погоду. Инфографика
11:59
ВСУ атаковали Брянскую область
11:59
Посол прокомментировал слухи на Западе о нападении России на Прибалтику
11:58
«Ямальская филармония» отказалась оплачивать проезд сотрудника на курорт
11:58
Shot: в Москве и Питере резко взлетят цены на аренду жилья
11:56
На базе отдыха в Тюменской области дети снова массово отравились парами хлора
11:55
Свердловским бойцам СВО выплатили больше 40 млн рублей на покупку земли
11:53
Депутат Госдумы Гартунг сообщил о бунте в поселке Еманжелинка. Видео
11:51
В Челябинской области в конце августа на озере утонул мужчина
11:49
В сотне челябинских магазинов запретили продажу 4,5 тонн фальсификата консервов. Фото
11:48
Курганских чиновников через суд заставят создать похоронную службу
11:48
Людей эвакуируют под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Видео
11:47
Музей PERMM выиграл суд c прокуратурой за контракты, заключенные с художником Сергеевым
11:45
Горная болезнь, лавины и обморожения: от чего гибнут альпинисты на высоте. Инфографика
11:44
Женоненавистник Маркарян пытается выйти из СИЗО
11:44
ФСБ задержала рязанку за шпионаж
11:41
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу в роли Путина
11:41
В Челябинске стали продавать больше квартир в новостройках
11:40
В России завели первое уголовное дело из-за самовыгула собаки
11:39
Трассу Надым — Салехард начали укреплять от грунтовых вод и оползней
11:37
Украинские мужчины начали выезжать из страны
11:36
Рыболовство в Курганской области: подводные фермы готовятся к осеннему улову. Фото
11:31
В Тюмени стоимость проезда вырастет сразу на 20%
11:28
Во Франции раскрыли коварный план Макрона против России
11:27
Школьники из Екатеринбурга смогут кататься в метро за 200 рублей в месяц
11:24
Замминистра здравоохранения Камкин лично проверил пермский роддом после жалоб
11:23
В МЧС объяснили звуки, которые напугали пермяков. Видео
11:21
В ХМАО попытались пронести в СИЗО телефон в интимном месте. Фото
11:15
На Ямале назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа
11:15
ВС РФ взяли в клещи «третью столицу» Украины
11:14
Дрифт в центре Тюмени закончился массовой аварией. Видео
11:12
Какие права работников чаще всего нарушают работодатели
11:08
Правительство Челябинской области завело официальный канал в мессенджере MAX
11:08
Вдова с четырьмя детьми бойца СВО из Екатеринбурга осталась без выплаты
11:07
На Кубани ликвидируют последствия удара ВСУ
11:05
RT: ФБК* массово увольняет сотрудников
11:02
В деле «Ангарского маньяка» нашли новые леденящие душу эпизоды
11:01
Зал осиротел: из тюменского драмтеатра навсегда вынесли итальянские кресла. Фото
10:58
Кандидат в депутаты Карабаша устранила конкурента за членство в «Единой России»
10:58
Есть особая примета: что известно о поисках 8-летнего мальчика в Артемовском
10:56
В США признали победу Путина после его встречи с Трампом на Аляске
10:55
Магнитогорск увековечили на почтовой марке серии «Города трудовой доблести». Фото
10:51
FT: российские войска загнали ВСУ в угол под Константиновкой
10:49
В Челябинске снижаются цены на квартиры-студии. Инфографика
10:49
Назван пермский вуз-лидер по числу иностранных студентов
10:41
В Тюмени три женщины облепили дорогую иномарку навозом. Видео
10:40
Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела
10:37
Mash: Николая Дроздова экстренно госпитализировали
10:37
Центральная улица Тюмени станет шестиполосной: будут ли изымать земли ради расширения дороги
10:33
В ХМАО приехала федеральный омбудсмен Москалькова
10:33
Пугачева оставила лазейку для возвращения в Россию
10:31
В Китае объяснили, почему Путин едет в Пекин
10:31
В Челябинской области появился список зарабатывающих сотни тысяч рублей
10:30
Челябинский шоумен Ярушин запишет песню с Президентским оркестром Беларуси
10:28
Перекупы продают билеты за 200 тысяч на прощальное шоу скандальной звезды в Екатеринбурге. Скрин
10:28
Челябинский суд обязал магазин выплатить компенсацию за неисправный компьютер
10:28
В Екатеринбурге проезд для школьников навсегда сделают бесплатным
10:26
В Германии завершили расследование взрывов на «Северных потоках»
10:21
Салехардец переехал из аварийного жилья после вмешательства надзорного ведомства
10:21
В Тюменской области поймали щуку-монстра. Фото
10:20
Легковой автомобиль влетел в поезд в Амурской области
10:17
В Пермском крае насчитали более 200 долгожителей
10:14
Рейсов из Екатеринбурга в Турцию станет больше
10:12
Свердловчанин нашел в лесу гриб в виде Ждуна. Фото
10:09
В Перми бесплатно выступит популярный у зумеров рэпер
10:09
В ХМАО подросток решил отсудить у школы крупную сумму за сломанную ключицу
10:04
Больше тысячи автомобилей собрались в пробке у Крымского моста
10:04
«Удивился, что легко одет»: подробности поисков пропавшего мальчика в Артемовском
10:03
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
10:01
Миллионы клещей завезли в Свердловскую область
10:00
Джиу-джитсу, русский мах и турнир силачей: какие спортивные мероприятия пройдут на День Кургана. Инфографика
09:59
В ЯНАО дважды пойманный пьяным за рулем водитель отдал свой автомобиль государству
09:59
В Артемовском нашли тело пропавшего мальчика: онлайн-трансляция
09:58
Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, погиб
09:57
В Тюмени попытаются найти новые технологические решения для нефтегазовой отрасли
09:50
В лесах Златоуста созрела ягода тундры, где витамина С больше, чем в лимонах. Фото
09:49
Свердловскую трассу накрыл густой туман, на место выехали экипажи ДПС. Фото
09:48
Сыщики отбросили версию с одеждой пропавшего в Артемовском мальчика
09:45
Организаторы US Open накажут теннисиста Медведева
09:40
Власти Кургана ответили, что будет на месте снесенной стелы в Горсаду
09:34
Посетители концерта в «Крокусе» рассказали, как им удалось спастись от террористов
09:27
Минобороны сообщили о беспилотниках ВСУ, сбитых над регионами России
09:19
ВСУ ударили по нефтяному заводу в Краснодарском крае
09:12
Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на регион
09:09
Украина выпустила более 100 беспилотников за ночь
09:03
Житель Ноябрьска потушил Вечный огонь и получил приговор
09:00
Командный пункт под Сумами попал под удар
09:00
Шадринску — 363 года: как Юшко Соловей основал слободу, где сейчас живут 68 тысяч горожан. Инфографика
08:59
США шантажируют Индию из-за закупок российской нефти
08:55
В Екатеринбурге мотоциклист погиб, не заметив ограждения. Фото
08:48
В Перми дали прогноз по стоимости нового iPhone 17
08:47
FT: США готовятся представить план по Украине
08:47
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг US Open
08:45
Суд завершит банкротство структуры челябинского правительства
08:35
Кандидат в Рязанскую облдуму от ЕР заручился поддержкой коллекторов
08:35
Пассажиры избили женщину-таксиста в Иркутске. Видео
08:30
Вместо бурьяна — асфальт: у курганской школы появилось место для линеек. Фото
08:30
Кешбэк за питание и бесплатный проезд: что изменится в свердловских школах с 1 сентября
08:25
Ростовская область подверглась атаке дронов ВСУ, эвакуированы десятки людей
08:20
Жителей ХМАО зовут на рыбалку за семгой на вертолете за треть миллиона рублей. Фото
08:16
Politico: Украина не выстоит перед российским прорывом на линии фронта
08:13
Путин встретится с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином в Китае
08:02
Российскую альпинистку Наговицину пытались остановить год назад
08:00
Ушел из жизни экс-глава Притобольного района Курганской области Николай Иванов
08:00
Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром накроет Тюмень
07:58
Аэропорт Казани временно не принимает рейсы
07:53
Украина атаковала Ростовскую область
07:51
Молдавия готова отправить свои войска на Украину при одном условии
07:51
Стало известно, сколько зарабатывает Прохор Шаляпин за одно выступление
07:45
Курганский миллиардер, раскритиковавший китайское пиво, высказался об экспансии продукции из КНДР. Эксклюзив
07:44
Российский боец уничтожил дроны ВСУ и спас раненных товарищей: карта СВО на 28 августа
07:40
Немецкий альпинист рассказал, как пытался спасти Наговицыну
07:40
На кишку и на блесну: корреспондент URA.RU проверил, как ловят щурогайку в Салехарде. Видео
07:40
Новые предметы и правила контрольных: что изменится в школах Тюменской области с 1 сентября
07:33
Рестораторы Тюмени бьют тревогу из-за нехватки качественных овощей
07:33
В Волгоградской области остановили движение поездов после атаки БПЛА
07:30
Челябинские грибники находят в лесах опята и гигантские лисички. Фото
07:23
Бензин продолжает дорожать в Пермском крае
07:21
WP: эксперта ЦРУ лишили допуска к секретным данным после встречи Путина и Трампа
07:14
Пугачева может лишится права на товарный знак «Алла Борисовна»
07:07
«Известия»: США попытаются принудить Украину к сделке с Россией
07:06
Приговоренный в России британский наемник рвется вернуться в ВСУ
07:03
Под Волгоградом загорелось локомотивное депо из-за атаки украинских дронов: карта ударов ВСУ на 28 августа
07:01
Пермский армрестлер победил в «Кубке Поволжья». Фото
07:01
Стало известно, в каких регионах России подешевело вторичное жилье
06:52
Цены на вторичное жилье упали в трети регионов России
06:44
Россиян начали обманывать новым способом через домофоны
06:33
Пленный украинец рассказал, как командиры бросили умирающих солдат
06:12
Свердловчан ожидают ливни, сильный ветер и похолодание
06:06
В Салехарде открыли новый проезд на время ремонта объездной дороги
06:04
Губернатор Бочаров: из-за падения обломков БПЛА загорелось локомотивное депо
05:56
ТАСС: в Москве напавший на полицейских был под наркотиками
05:45
Вэнс: США выдавали Зеленскому деньги без реальных целей
05:45
Последние выходные лета в Челябинске будут пасмурными и дождливыми. Скрин
05:43
Студентов зовут на стажировку с возможностью трудоустройства в мэрию Кургана
05:40
Определились все участники основного раунда Лиги чемпионов
05:30
В Германии выпустили посвященную Путину монету из серебра
05:29
Освободить от НДФЛ родителей, рано вышедших из декрета, предложили в Госдуме
05:20
Возле поселка в ХМАО разгорелся пожар на мусорном полигоне
05:18
МВД разъяснило правила оплаты новой пошлины за техосмотр
05:17
Yonhap: южнокорейский альпинист погиб при падении с Маттерхорна
05:13
Рост МРОТ на 20% прогнозируют в Госдуме с 2026 года
04:45
Бастрыкин потребовал доклад о нападении сторонника ИГИЛ* на полицию в Москве
04:44
Большинство пермяков требуют запрета продажи вейпов
04:32
Бизнесмена отправили под домашний арест по делу о фортификациях под Белгородом
04:31
В Екатеринбурге продают редкий автомобиль довоенных времен за 35 миллионов рублей. Фото
04:23
Курганские хоккеисты одолели тюменский «Рубин» в тяжелейшем матче
04:23
Росавиация: в аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения
03:59
«Ведомости»: крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от БПЛА
03:55
ХМАО собрались более 100 преподавателей музыки со всей страны
03:50
В Кургане в Центре Илизарова освятили отделение
03:42
Каждая вторая новая школа в 80 регионах России переполнена сверх нормы
03:29
«Ведомости»: сотрудники ФСИН будут защищать традиционные ценности
03:04
«Парламентская газета»: натуральный мед рискует исчезнуть с российских полок в 2026 году
03:04
В Новом Уренгое появятся три новых мурала. Фото
03:02
Der Tagesspiegel: ФРГ строит военную железную дорогу вглубь Украины
02:59
Центр Перми перекроют на «Ночь города». Схема
02:45
Больше ста человек разыскивают в Артемовском восьмилетнего мальчика
02:45
Из-за дождей 12 регионам России грозит подтопление этой осенью
02:42
«Какой-то ад»: ученые РАН честно рассказали, что происходит на Солнце. Видео
02:39
Президента Аргентины Милея забросали камнями граждане его страны
02:32
В Тюменской области спасли пожилую женщину с инфарктом с помощью телемедицины
02:29
Губерниев жестко раскритиковал экипировку российских биатлонистов
02:18
РЖД показали новые вагоны с утюгами и двухметровыми полками
01:53
В Киеве прогремели взрывы
01:50
Над Севастополем прогремели взрывы, работает сирена. Видео
01:41
На главу МИД Украины Сибигу запрыгнул при встрече его коллега из Люксембурга
01:34
Развожаев: над акваторией близ Севастополя сбиты три БПЛА
01:34
Минобороны: ПВО России сбило 13 украинских БПЛА за три часа
01:23
Наемник Жуниор: посты солдат ВСУ в TikTok помогли ВС России их ликвидировать
01:11
Il Fatto quotidiano: ЕС почти исчерпал возможности санкций против России
01:08
Пропавшего в Босфоре россиянина ищут с гидролокатором
01:05
Мэр Нижнего Тагила поблагодарил митрополита за благословение педагогам
01:05
Росавиация: Волгоградский аэропорт ограничил работу для безопасности полетов
00:58
Малахов и Куртукова зажгли на праздничном концерте в ХМАО: горожане оценили шоу, но возмутились беспорядком
00:36
Лето сдалось: в Пермском крае резко похолодает
00:33
Российского боксера Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг
00:26
Пельмени и борщи будут доставлять прямо к поездам в Кургане
00:18
В Роскосмосе опровергли слухи об увольнении главы РКК «Энергия»
00:09
Международный преступник из Таджикистана по кличке Ходжи-Файз имел легальный бизнес в Челябинске. Скрин
00:05
Fox News: открывшим огонь по школьникам в США оказался трансгендер*
00:03
Пермский производитель соков займется детским питанием
00:02
Bloomberg: ЕС впервые попробует ввести вторичные санкции против партнеров России
