На кишку и на блесну: корреспондент URA.RU проверил, как ловят щурогайку в Салехарде. Видео

В Салехарде рыболовы-любители активно ведут лов щурогайки

28 августа 2025 в 07:40

Ловить щурогайку лучше забросами (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Август на Ямале — время лова щурогайки, мелкой речной хищной рыбы. Кто-то считает, что это разновидность щуки, кто-то — что это молодые особи этой рыбы. Щурогайка крайне прожорлива и неразборчива в добыче, поэтому ловить ее можно на самую простую снасть и наживку. Даже дилетант может натаскать десяток таких рыбешек за сравнительно короткий промежуток времени, например вечером после работы, пока не стемнело окончательно, а опытный рыболов, задавшись целью набрать рыбы, тем более не уйдет без улова. Как ловить щурогайку, а главное, что с ней потом делать — разбирался и испытывал на себе корреспондент URA.RU Где и на что ловить щурогайку в Салехарде Для тех, кто не знает всех рыбных мест в окрестностях Салехарда, самый простой и проверенный годами вариант — старый речной порт на улице Республики (за Острогом). Добраться туда можно как пешком, так и на общественном транспорте, а рыбачить — с берега или с пристани. Место для рыбалки популярное и проверенное не одним поколением. Щурогайки - мелкие щучки до 15-17 см и весом 150-200 граммов Фото: Александр Поздеев Рыбачат здесь все: взрослые и дети, мужчины и женщины, местные и приезжие. У каждого свои проверенные снасти и наживка, но кто-то ловит совсем уж древним способом — используя в качестве удилища более-менее длинную и прямую палку, простую леску и крючок, на который насаживается все, что угодно. В отличие от знакомой всем большой щуки, которая ведет придонный образ жизни и охотится на более мелкую и среднюю рыбу, щурогайка ходит ближе к поверхности и хватает все, что меньше нее размерами и движется. Именно поэтому пытаться ловить ее на снасть с поплавком или на донку не стоит. Местные рыбаки охотно поделятся опытом: можно ловить щурогайку пробросами на небольшую блесну с крючком-тройчаткой, выбирая леску катушкой. Прожорливой хищнице все равно: она пытается схватить все, что хоть отдаленно напоминает мелкую рыбешку, а тем более — пахнет едой. Кто-то, впрочем, предпочитает вместо блесны использовать современные силиконовые наживки в виде гусениц и прочих насекомых — щурогайка берет и их. Излюбленный местными рыбаками способ — лов на кишку (рыбьи потроха): они насаживаются на крючок и привлекают хищника естественным запахом. Для дилетанта в рыболовном деле улов выглядит солидно Фото: Александр Поздеев Тому, кто не владеет глубокими познаниями в области рыбной ловли, подойдет самый простой и незатейливый вариант: в спортивном отделе популярного сетевого магазина хозтоваров можно купить небольшое телескопическое полимерное удилище (достаточно даже 1,5 — 2 м), бюджетный вариант инерционной катушки с откидной скобой (идет в комплекте с леской), а также блесну на 10-15 граммов, оснащенную тройным крючком. Все это обойдется в 1000-1500 рублей, зато удовольствия хватит на много раз. Блесен, кстати, лучше иметь пару штук в запасе — как показал первый же выход на лов, потерять снасть достаточно просто. Коряги, камни и факторы антропогенного происхождения в виде металлолома и придонного мусора в окрестностях все еще функционирующей пристани очень этому способствуют. Первые же забросы дают результат — щучка хватает блесну. За пару часов автор вдвоем с сыном-подростком наловили десяток щурогаек по 12-17 см, каждая из которых тянет на 150-200 граммов. У более опытных рыбаков по соседству результат куда лучше: люди уходят с пакетами и ведрами, полными рыбы. Жарить или варить: как лучше готовить щурогайку Щурогайка к ценным или деликатесным видам добычи не относится, однако вполне съедобна, хоть некоторые и говорят, что ловят ее «для кошки». При этом многие отмечают — в отличие от большой щуки или окуня щурогайка не имеет грубой шкуры и чешуи, а кости у нее мягкие и не опасные для пищевода и легко пережевываются. Поиск в интернете на запрос «как готовить щурогайку» выдает в основном рыбу жареную, но автор решил сравнить два традиционных способа — варку для ухи и жарку в масле. При правильной термической обработке рыба из оби становится вкусной и безопасной Фото: Александр Поздеев Вообще, экология Оби и ее притоков, к каким относится и Полуй, на котором стоит старый порт Салехарда, сейчас не самая благоприятная, и часто приходится слышать, что «рыба стала грязная» и употреблять ее в пищу не стоит. Пугают прежде всего паразитами, которыми якобы можно заразиться от местной рыбы. Действительно, энтеробиоз, а проще — заражение глистами, на Ямале, как и во многих регионах Приобского бассейна, вещь весьма распространенная. Между тем, это идет от употребления в пищу неправильно или плохо приготовленной речной рыбы: особенно рискуют любители сырой рыбы или плохо выдержанного малосола, в котором яйца паразитов не успевают погибнуть. Чистка, потрошение и качественная термическая обработка продукта — гарантированно избавят от проблем. Итак, улов поделен на две части — на уху и на жарку. Хотя по описаниям в интернете щурогайку можно не чистить и не потрошить, брезгливость человека, приехавшего на Ямал из большого города, взяла верх, и, возможно, не зря. В набитых желудках щурогаек при вскрытии обнаруживаются полупереваренные мальки других видов речной рыбы (по этическим соображениям фото не приводится, зрелище то еще). Чешуя действительно очень мелкая и практически не ощущается, но как бы она повела себя при термической обработке — сказать сложно. Выпотрошенная и промытая под краном в холодной воде рыба просаливается. Та, что идет на уху, отправляется в кастрюлю вместе с лавровым листом, парой горошин душистого перца, луковицей и морковью — пять рыбок на три литра воды кажутся вполне приличной пропорцией. Варим, как обычный суп — доводим до кипения и варим на медленном огне в течение часа. Автор убедился, что щурогайка - довольно вкусная рыба Фото: Александр Поздеев Жарить рыбу можно несколькими способами, в том числе в муке, в панировке, в кляре или во фритюре. Мы решили остановиться на самом простом — посыпанные готовой смесью специй «для рыбы» из ближайшего супермаркета, щучки отправляются в кипящее масло на сковороду и обжариваются до золотистой корочки. На вкус автора, оба варианта приготовления оказываются вполне приемлемыми. Рыба из ухи подойдет для тех, кому противопоказано жареное и жирное, остывший бульон желеобразным не становится. При этом мясо щурогайки ничего необычного из себя не представляет — рыба, как рыба, а с костями проблем, действительно, нет — они мягкие и не опасные, как в шпротах или в кильке. Бульон тоже вполне обычный — и на вкус, и на цвет, и на запах: прозрачный и чистый, даже без процеживания. Что касается жареной щурогайки, то автору она понравилась куда больше. Хотя, с точки зрения диетологии, любые продукты, жаренные в кипящем масле, к тому же со специями, в происхождении которых ты не можешь быть уверен на 100 процентов, не могут быть полезными априори. Тем не менее золотистая, ароматная рыбка сразу вызывает слюноотделение (если у вас нет аллергии на рыбу, конечно). Жареная щурогайка, действительно, легко пережевывается целиком, с плавниками, хвостами и косточками. Возможно, что и головы тоже можно было бы съесть, но тут уже на любителя — мы предпочли не экспериментировать, особенно при учете того, что жабры не извлекались. Заготовка щурогайки Как мы увидели, ловить щурогайку легко, а улов может быть вполне приличным. Это значит, что съесть всю рыбу сразу вы не сможете. Ее придется либо раздавать знакомым (не факт, что эта рыба им нужна и они ее приготовят, а не выбросят, взяв ее у вас из вежливости), либо заняться домашними заготовками. Самый простой способ — глубокая заморозка. Щурогайка также чистится и потрошится (почему — рассказывалось выше), после чего, с просолом или без, фасуется в полиэтиленовые пакеты (лучше специальные пищевые для заморозки продуктов) и погружается в морозильную камеру. На этом все — при необходимости рыбу можно доставать и готовить по настроению — варить, жарить или тушить. Есть и другие способы заготовки щурогайки. Но они требуют времени и более сложные технологически, поэтому на них мы не отвлекались.

