Как делить кота при разводе: разбираемся с юристом, кто из супругов получит любимца

Развод в семье часто становится испытанием не только для супругов, но и для их домашних питомцев. Кому достанется кот или собака после расставания — вопрос, который в России может решаться через суд и зависит сразу от нескольких факторов. О том, как происходит раздел питомцев во время развода, URA.RU рассказал юрист Андрей Конышев.
Правовой статус животных при разводе
Для начала нужно разобраться с тем, как суды воспринимают домашних питомцев во время развода. По закону, к кошкам, собакам и прочим любимцам применяют те же правила, что и к вещам. Так что при разводе их делят так же, как и прочее имущество.
«В юридической литературе принято считать, что животные, как вещи, остаются в собственности одного из супругов. Но особенности все же есть», — отметил Андрей Конышев.
Для того, чтобы понять, с кем останется питомец, важно обратить внимание на два закона. Согласно Семейному кодексу России:
- Статья 34: имущество, приобретенное в период брака, считается общей собственностью супругов.
- Статья 36: имущество, полученное одним из супругов до брака, в дар или по наследству – личная собственность супруга.
Получается, что если кота подарили конкретному супругу, то он становится собственностью этого человека. А если питомец достался одному из пары от родителей или появился раньше, чем вторая половинка, то он — личное имущество своего хозяина.
Раздел животных через суд
Если же кота пара купила уже в браке, то спор о том, с кем останется любимец, поможет решить суд. Для вынесения решения судья рассмотрит два главных вопроса.
Во-первых, за какие средства приобреталось животное. Если один из хозяев сохранил чеки и документы на покупку питомца, то суд будет склонен оставить кота именно ему.
Во-вторых, суд разберется, кто именно ухаживал за животным в период брака. «Доказательствами могут служить выписки из ветеринарной клиники, свидетельские показания соседей и родственников. Суд может оставить питомца тому супругу, который больше занимался животным», — подчеркнул Андрей Конышев.
Какие доказательства предоставить судье
Суд при разделе животного учитывает не только то, кто формально указан владельцем, но и кто фактически заботился о питомце. Поэтому ключевым моментом становятся доказательства, которые могут показать участие каждого из супругов в жизни животного.
Документы
Наибольший вес в суде имеют официальные бумаги. Это может быть договор купли-продажи или дарственная, подтверждающая, за чьи средства приобретен питомец. Важен ветеринарный паспорт, где часто прописан владелец. Кроме того, ценность имеют выписки из клиник, квитанции об оплате лечения, груминга или услуг кинолога — они показывают, кто реально вкладывал ресурсы и время в содержание животного.
Свидетельские показания
Соседи, родственники и друзья могут подтвердить, у кого животное жило большую часть времени, кто его выгуливал и кормил. Такие показания помогают суду увидеть не только формальные бумаги, но и реальную картину: к кому питомец привык и с кем проводил большую часть времени.
Фото и видео
Дополнительным доказательством могут стать снимки и записи повседневной жизни: прогулки, игры и кормление. Также можно использовать переписки в мессенджерах, где супруги обсуждают здоровье или уход за животным. Эти материалы не являются главными, но они дополняют общую доказательную базу и помогают убедить суд в привязанности питомца к конкретному человеку.
Можно ли взыскать расходы на уход за питомцем
Иногда супруг, который вкладывал деньги в содержание животного, хочет вернуть хотя бы часть затрат через суд. Однако сделать это получится только в том случае, если животное признано общим имуществом супругов. В такой ситуации расходы на лечение, корм и уход можно попытаться разделить пропорционально, подчеркивает юрист.
Если же суд установит, что питомцем занимался лишь один из супругов и фактически именно он нес все расходы, то взыскать деньги не удастся. Как отмечает Андрей Конышев, суды в подобных случаях обычно исходят из того, что забота и траты были добровольными и не подлежат компенсации.
Влияет ли любовь питомца к хозяину
Даже если питомец любит лишь одного хозяина, эмоциональные убеждения судьи вряд ли приведут к результату. Потребуется подтверждение слов соседями и родственниками, которые могут сказать, с кем питомец больше проводил времени. Юрист отметил, что в суде вряд ли будут проводить эксперимент, в котором питомца заставят выбрать хозяина.
Могут ли супруги договориться без суда
Во время развода супруги могут сами определить, с кем лучше будет питомцу. Пара может заключить соглашение о разделе имущества, в котором пропишет, кому именно достанется кошка и получит ли второй супруг что-то в качестве компенсации. А чтобы таких вопросов не возникало при расставании, пара может прописать в брачном договоре, кому именно достанется питомец при разводе.
