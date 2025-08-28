28 августа 2025

Боец из ЯНАО погиб, защищая Родину в зоне СВО. Фото

Погибший боец служил в зоне СВО рядовым
Погибший боец служил в зоне СВО рядовым

Военнослужащий из Лабытнанги (ЯНАО) Максим Ли погиб во время несения службы в зоне СВО. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.

Бойца похоронят в Курганской области
Бойца похоронят в Курганской области
Фото:

«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк — гвардии рядовой Максим Олегович Ли. Он самоотверженно выполнял боевые задачи, демонстрируя подлинный героизм и преданность Родине», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Власти Лабытнанги и мэр Марина Трескова выражают соболезнования родным и близким бойца. Похоронен он будет в Курганской области.

