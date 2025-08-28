Задержки рейсов в России 28 августа: информация к этому часу

В нескольких городах России фиксируются задержки и отмены авиарейсов
Какие рейсы задержаны и отменены 28 августа
Какие рейсы задержаны и отменены 28 августа

Российские авиаперевозчики продолжают испытывать сложности, связанные с несоблюдением расписания рейсов. Нарушения графика, зафиксированные 27 августа 2025 года, коснулись как внутренних, так и зарубежных маршрутов. В связи с этим пассажирам настоятельно советуют оперативно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов с помощью онлайн-табло и подписки на уведомления от авиакомпаний. Подробности о причинах задержек — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково задержано 5 вылетов. Среди направлений — Иркутск, Казань, Астрахань, Архангельск и Шанхай. С опозданием прилетят 16 рейсов из Баку, Казани, Москвы, Томска, Ташкента, Екатеринбурга и Омска.

Москва

На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов в Минеральные Воды, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Волгоград и Южно-Сахалинск. Больше 20 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Сочи, Алматы, Махачкала, Улан-Удэ, Чебоксары, Владивосток, Калининград.

В Домодедово задержано 16 вылетов: Ош, Ереван, Благовещенск, Сочи, Калининград, Каир и Владикавказ. Также с опозданием прилетят 15. Среди направлений — Владикавказ, Сочи, Калининград, Батуми, Бишкек, Ереван.

Во Внуково задержано на вылет 5 рейсов в Анталью, Сочи, Батуми и Гюмри. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Тбилиси, Сочи, Самара, Дубай, Даламан, Гюмри, Анталья, Батуми.

Сочи

В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны более 30 рейсов на вылет. Среди направлений — Стамбул, Ноябрьск Екатеринбург, Ижевск Уфа, Санкт-Петербург, Ульяновск, Москва. Отменено 5 рейсов до Москвы. На прилет выдержано 46 рейсов из Тюмени, Астрахани, Новосибирска, Красноярска, Казани, Стамбула, Тель-Авива, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

