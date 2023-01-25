В ЯНАО подрядная организация не справилась с расчисткой снега

В Ноябрьске подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В рамках надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску осуществлен выезд и обследование улично-дорожной сети города. Установлено наличие снежных накатов на проезжей части, снежных валов, сформированных вблизи остановочных комплексов, а также пешеходных переходов, а также деформация дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе выявлены нарушения, связанные с содержанием отходов от уборки снега. Глав муниципалитетов обязали обустроить приемники снега в соответствии с санитарными правилами.