25 января 2023
24 января 2023

В ЯНАО подрядная организация не справилась с расчисткой снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе, Салехард, уборка снега, дорожные работы, сугроб на дороге
В Ноябрьске подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В рамках надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску осуществлен выезд и обследование улично-дорожной сети города. Установлено наличие снежных накатов на проезжей части, снежных валов, сформированных вблизи остановочных комплексов, а также пешеходных переходов, а также деформация дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе выявлены нарушения, связанные с содержанием отходов от уборки снега. Глав муниципалитетов обязали обустроить приемники снега в соответствии с санитарными правилами.

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В Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «В рамках надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску осуществлен выезд и обследование улично-дорожной сети города. Установлено наличие снежных накатов на проезжей части, снежных валов, сформированных вблизи остановочных комплексов, а также пешеходных переходов, а также деформация дорожных знаков», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе выявлены нарушения, связанные с содержанием отходов от уборки снега. Глав муниципалитетов обязали обустроить приемники снега в соответствии с санитарными правилами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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