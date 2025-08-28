В ЯНАО ожидаются ограничения в работе главной переправы

Из-за ветра паромы на переправе могут прекратить работу
Из-за ветра паромы на переправе могут прекратить работу

На Ямале 29 августа из-за усиления ветра переправа Салехард — Лабытнанги может прекратить работу. Об этом жителей предупредили в окружном дептрансе.

«Внимание! 29 августа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение в работе паромной переправы, вплоть до полного прекращения движения», — сообщается в telegram-канале дорожного департамента. Жителей просят внимательно следить за погодой и заранее планировать поездки.

О непогоде ямальцев ранее предупредили в окружном Управлении МЧС. В ближайшие дни ветер может усилиться до 22 м/с.

