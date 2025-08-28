Что происходит на Крымском мосту 28 августа 2025 года: пробки и задержки

По данным telegram-канала, отслеживающего обстановку на транспортном переходе, к 10:00 по мск в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось более 1400 транспортных средств. Автомобилисты, выезжающие из Крыма, сталкиваются с ожиданием в очереди продолжительностью примерно четыре часа. В то же время со стороны материковой части заторы отсутствуют. Подробнее о том, почему создаются пробки и какая у них динамика динамика — в материале URA.RU.
Пробки на Крымском мосту 28 августа 2025
По данным официального источника, освещающего обстановку на Крымском мосту, по состоянию на 10:00 по московскому времени движение автотранспорта со стороны Таманского полуострова проходит в штатном режиме, пробка со стороны Тамани отсутсвует.
Ситуация в направлении из Крыма иная:
- 21:00 — 950 автомобилей (время ожидания около трех часов)
- 01:00 — 1069 автомобилей (время ожидания более трех часов)
- 05:00 — 1150 автомобилей (время ожидания более трех часов)
- 07:00 — 1350 автомобилей (время ожидания более трех часов)
- 09:00 — 1450 автомобилей (ожидание около четырех часов)
На 10:00 по мск в очереди со стороны Керчи находится 1468 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов.
Причины задержек на Крымском мосту 28 августа 2025
Заторы на контрольно-пропускном пункте обусловлены введением дополнительных мер контроля, осуществляемых на объекте федерального значения. В целях обеспечения повышенного уровня безопасности специалисты проводят детальный осмотр всех транспортных средств и личных вещей пассажиров. Для выполнения этих задач возле моста развернуто 110 контрольных постов, расположенных по обе стороны переправы.
Усложнение дорожной ситуации отмечается на фоне увеличения потока туристов. Курортный сезон традиционно характеризуется наибольшим числом поездок в данном направлении, поскольку в это время большинство граждан выбирает данный регион для отдыха.
Как контролируют безопасность на Крымском мосту
Правоохранительные органы осуществляют усиленный мониторинг обстановки на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив с целью обеспечения максимального уровня безопасности. Сотрудники полиции принимают меры по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, а также предотвращают несанкционированный объезд по обочинам.
На данный момент движение автотранспорта разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Все альтернативные пути к переправе временно закрыты для автомобилей, информирует telegram-канал.
Как проходит проверка
Осмотр транспортных средств осуществляется по определенным этапам. Время, затраченное на проведение проверки, зависит от типа транспортного средства: так, проверка легковых автомобилей обычно занимает приблизительно шесть минут, тогда как для автобусов этот процесс может продолжаться до пятнадцати минут.
В ходе осмотра производят:
- подтверждение личности водителя
- идентификацию всех пассажиров
- обследование багажа и личных вещей
Методы досмотра предусматривают два варианта:
- автоматизированное сканирование с использованием специального оборудования
- детальный ручной осмотр транспортного средства
Во время проведения ручного досмотра пассажирам необходимо будет переместить свои личные вещи в специально отведенное для этого помещение. Сотрудники службы безопасности обладают правом требовать открытия багажного отделения и проводить осмотр внутреннего пространства транспортного средства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.