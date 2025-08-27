27 августа 2025

На забег «Разбуди Ямал» в Новом Уренгое раскупили почти все слоты

Регистрация на ночной забег «Разбуди Ямал» в Новом Уренгое окончится 29 августа
Ночной забег пройдет в Новом Уренгое 30 августа
На ночной забег «Разбуди Ямал!», который пройдет в Новом Уренгое 30 августа, уже закончились слоты на дистанции в 5 и 10 километров. Но можно успеть зарегистрироваться на дистанцию в один километр. До какого числа продлится регистрация и что входит в состав стартового пакета — в материале URA.RU.

Регистрация и документы на забег «Разбуди Ямал!»

Регистрация на забег началась еще 16 августа. Закрыть ее хотели уже 27 августа, но по просьбе участников, зарегистрироваться на забег можно до 14:00 29 августа.

За это время зарегистрировалось уже более 1000 участников и слоты на дистанции в 5 километров и 10 километров уже недоступны, но можно пробежать километровую дистанцию. На текущий момент осталось около 350 мест.

Для регистрации потребуется скан паспорта, скан медицинской справки о допуске к забегу. И письменное согласие на обработку персональных данных.

Кто может стать участником ночного забега в Новом Уренгое

Участниками мероприятия может быть любой желающий. Возраст участников определяется в зависимости от дистанции. На километровой трассе — старше 14 лет, а на дистанции в пять и десять километров — старше 16 лет.

Когда и где начнут выдавать стартовые пакеты на забег «Разбуди Ямал!»

Выдача стартовых пакетов началась уже 28 августа. Пакет можно получить в арт-резиденции по адресу Мира, 2/1. Время выдачи 28 и 29 августа с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00. В день открытия забега стартовый пакет можно получить с 18:00 до 20:30. При выдаче пакетов потребуется предъявить оригиналы документов.

Что входит в состав стартового пакета участника забега «Разбуди Ямал!»

Стартовый пакет получат все зарегистрированные участники. В него входят:

  • стартовая манишка с номером;
  • спортивный мешок;
  • бутылка питьевой воды объемом 0,5 литра;
  • спортивный бафф.

30 августа

Кто будет специальным гостем ночного забега в Новом Уренгое

Специальным гостем забега станет Алексей Смертин — экс-капитан российской сборной по футболу, ультрамарафонец, ментор. Он примет участие в прямой трансляции мероприятия, а также проведет лекцию на тему: «Бег без мяча», она состоится в этот же день в 13:00 в арт-резиденции «Сова».

Старт и финиш забега «Разбуди Ямал!»

Стартовый городок откроется в 18:00. С 21:00 до 22:00 для гостей и болельщиков пройдет развлекательная программа. Участники забега на дистанции в 5 и 10 километров стартуют в 21:00, а в 21:15 — старт на дистанции в один километр. В 22:30 состоится награждение победителей и призеров.

Сколько денег получат победители забега «Разбуди Ямал!» в Новом Уренгое

Победителей и призеров определят как среди мужчин, так и среди женщин. За первое место на дистанции 10 километров они получат по 80 тысяч рублей. За второе — по 60 тысяч рублей, за третье — по 40 тысяч рублей. 

На дистанции 5 километров победителю среди мужчин и среди женщин достанется 50 тысяч рублей, занявшим второе место — 30 тысяч рублей, а за третье — по 20 тысяч рублей. Кроме того, они получат дипломы. А все участники соревнований, успешно справившиеся с дистанцией получат памятные медали.

