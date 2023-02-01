Челябинский губернатор жестко предупредил исполнителей нацпроектов

02 февраля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер предупредил о жестких мерах по отношению к подрядчикам, сорвавшим сроки исполнения нацпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер жестко предупредил подрядчиков, получивших контракты по нацпроектам в Челябинской области. Заявление прозвучало 2 февраля на координационном совещании по обеспечению правопорядка. «Предельно жестко будем подходить к подрядчикам, которые нарушают условия контрактов, особенно в части сроков. Я не говорю о качестве исполнения — это в принципе не обсуждается. Все нужно выполнить вовремя в 2023 году. Сейчас с правительством РФ обсуждаем перенос части мероприятий по завершению ряда объектов с 2024 года на 2023 год», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Перед этим глава региона распорядился, чтобы все контракты в рамках нацпроектов были заключены в течение первого квартала 2023 года. Это относится как к строительным работам, так и к ремонтам, закупкам оборудования и прочему. За 2022 год кассовое исполнение нацпроектов в Челябинской области достигло почти 99%, что стало лучшим показателем за все годы их реализации.

Губернатор Алексей Текслер жестко предупредил подрядчиков, получивших контракты по нацпроектам в Челябинской области. Заявление прозвучало 2 февраля на координационном совещании по обеспечению правопорядка. «Предельно жестко будем подходить к подрядчикам, которые нарушают условия контрактов, особенно в части сроков. Я не говорю о качестве исполнения — это в принципе не обсуждается. Все нужно выполнить вовремя в 2023 году. Сейчас с правительством РФ обсуждаем перенос части мероприятий по завершению ряда объектов с 2024 года на 2023 год», — цитирует слова Текслера его пресс-служба. Перед этим глава региона распорядился, чтобы все контракты в рамках нацпроектов были заключены в течение первого квартала 2023 года. Это относится как к строительным работам, так и к ремонтам, закупкам оборудования и прочему. За 2022 год кассовое исполнение нацпроектов в Челябинской области достигло почти 99%, что стало лучшим показателем за все годы их реализации.