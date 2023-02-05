Россиянка завоевала титул «Миссис Вселенная» впервые в истории конкурса

Россиянка заявила о жесткой конкуренции на конкурсе красоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Удмуртии Елена Максимова победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2022», который прошел в Болгарии. Впервые за время проведения конкурса первое место у россиянки, рассказали организаторы конкурса из России.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая — рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — цитирует ТАСС Максимову. Информацию предоставили организаторы от российской стороны.

До финала дошли 120 участниц, среди них были представительницы Индии, Украины, США, Таиланда, Германии и других стран.

Максимова родилась в Ижевске, она занимается руководством сетью языковых центров и воспитанием двоих детей. Также она любит путешествовать. В прошлом году она стала «Второй вице-миссис Россия — Вселенная».

Конкурс проводится с 2007 года, раньше представительницы РФ не занимали первое место. В прошлом году россиянка Вера Лемберг из Московской области получила титул на конкурсе «Миссис Вселенная».