43-летняя россиянка рассказала о сложностях на «Миссис Вселенной»

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Вера Лемберг получила титул «Миссис Вселенная» Фото:

43-летняя жительница города Раменского Московской области Вера Лемберг, получившая титул на конкурсе «Миссис Вселенная», рассказала, что участницы спали по три часа из-за насыщенной программы. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Каждый день конкурса был очень насыщенным. Участницы спали всего по три часа, вставали рано утром, после чего их ждали процедуры красоты, конференции, встречи и награждения», — цитирует «Подмосковье сегодня» Веру Лемберг.

Она отметила, что ее переполняют эмоции и она была счастлива представлять любимый город. Издание сообщает, что Веру поддерживали жители города, а также муж и двое сыновей.

Ранее Лемберг уже побеждала на конкурсах красоты. У нее есть титул «Миссис Россия 2020» и титул «Золотое сердце» в конкурсе «Миссис Европа 2021». Конкурс «Миссис Вселенная 2021» проходил в Сеуле, мероприятие трижды переносили из-за пандемии коронавируса.

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43-летняя жительница города Раменского Московской области Вера Лемберг, получившая титул на конкурсе «Миссис Вселенная», рассказала, что участницы спали по три часа из-за насыщенной программы. Об этом она написала в своих соцсетях. «Каждый день конкурса был очень насыщенным. Участницы спали всего по три часа, вставали рано утром, после чего их ждали процедуры красоты, конференции, встречи и награждения», — цитирует «Подмосковье сегодня» Веру Лемберг. Она отметила, что ее переполняют эмоции и она была счастлива представлять любимый город. Издание сообщает, что Веру поддерживали жители города, а также муж и двое сыновей. Ранее Лемберг уже побеждала на конкурсах красоты. У нее есть титул «Миссис Россия 2020» и титул «Золотое сердце» в конкурсе «Миссис Европа 2021». Конкурс «Миссис Вселенная 2021» проходил в Сеуле, мероприятие трижды переносили из-за пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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