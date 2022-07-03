43-летняя россиянка рассказала о сложностях на «Миссис Вселенной»

43-летняя жительница города Раменского Московской области Вера Лемберг, получившая титул на конкурсе «Миссис Вселенная», рассказала, что участницы спали по три часа из-за насыщенной программы. Об этом она написала в своих соцсетях.
«Каждый день конкурса был очень насыщенным. Участницы спали всего по три часа, вставали рано утром, после чего их ждали процедуры красоты, конференции, встречи и награждения», — цитирует «Подмосковье сегодня» Веру Лемберг.
Она отметила, что ее переполняют эмоции и она была счастлива представлять любимый город. Издание сообщает, что Веру поддерживали жители города, а также муж и двое сыновей.
Ранее Лемберг уже побеждала на конкурсах красоты. У нее есть титул «Миссис Россия 2020» и титул «Золотое сердце» в конкурсе «Миссис Европа 2021». Конкурс «Миссис Вселенная 2021» проходил в Сеуле, мероприятие трижды переносили из-за пандемии коронавируса.
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