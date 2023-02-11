Рогов заявил о тысячах добровольцев с Запада, желающих участвовать в СВО

Тысячи иностранцев хотят стать добровольцами на специальной военной операции. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Это не столько постсоветское пространство, сколько жители экономически развитых стран: США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки, включая Бразилию, Аргентину», — сказал Владимир Рогов, отметив, что количество желающих исчисляется тысячами. Он подчеркнул, что положительно относится к тому, чтобы иностранные добровольцы присоединились к России: многие из них хорошо владеют оружием, к тому же факт их участия хорошо скажется на информационной поддержке СВО.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью помочь мирным жителям Донбасса. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины. Российская армия не преследует цель свержения власти в стране, а также не ведет боевые действия в жилых районах.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.