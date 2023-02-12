Карьерный консультант раскрыла, о чем можно врать на собеседовании

Карьерный консультант: на собеседовании можно врать о хобби и планах
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Соискателям посоветовали не упоминать в негативном ключе бывших коллег Фото:

На собеседовании можно соврать о своих хобби, планах на ближайшие пять лет и причинах поиска работы. Об этом рассказала карьерный консультант Анна Паралия.

«Лгите о том, кем вы видите себя через пять лет. Ни один работодатель не хочет слышать, что вы видите себя „в аспирантуре или выходите замуж и рожаете детей“. Говорите: „Я вижу себя здесь, в этой организации“», — заявила Паралия в своем видео, которое она опубликовала в соцсети TikTok.

По ее словам, можно солгать о причинах поиска работы и сказать о намерении бросить себе новый вызов, так как вы переросли свою текущую должность. Работодателю не стоит говорить, что причина смены места в ненависти культуры вашей компании, сказала Паралия. Она посоветовала не отзываться плохо о своих коллегах, так как на собеседовании может присутствовать ваш будущий руководитель.

Карьерный консультант призвала рассказывать об интересных хобби на интервью. «Рекрутеры не хотят слышать, что „вне работы вы только и делаете, что смотрите Netflix“», — сказала она. Также можно приукрасить описание вашей работы, особенно, если вы работали сверх свои обязанностей, сообщила Паралия.

Основными ошибками на собеседовании являются опоздание и неподобающий внешний вид, сообщили URA.RU управляющий директор «Школы бизнеса Турова» Юлия Леонова и директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Также в списке ошибок негативные высказывания о прошлом месте и отсутствие уточняющих вопросов о новой работе.

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На собеседовании можно соврать о своих хобби, планах на ближайшие пять лет и причинах поиска работы. Об этом рассказала карьерный консультант Анна Паралия. «Лгите о том, кем вы видите себя через пять лет. Ни один работодатель не хочет слышать, что вы видите себя „в аспирантуре или выходите замуж и рожаете детей“. Говорите: „Я вижу себя здесь, в этой организации“», — заявила Паралия в своем видео, которое она опубликовала в соцсети TikTok. По ее словам, можно солгать о причинах поиска работы и сказать о намерении бросить себе новый вызов, так как вы переросли свою текущую должность. Работодателю не стоит говорить, что причина смены места в ненависти культуры вашей компании, сказала Паралия. Она посоветовала не отзываться плохо о своих коллегах, так как на собеседовании может присутствовать ваш будущий руководитель. Карьерный консультант призвала рассказывать об интересных хобби на интервью. «Рекрутеры не хотят слышать, что „вне работы вы только и делаете, что смотрите Netflix“», — сказала она. Также можно приукрасить описание вашей работы, особенно, если вы работали сверх свои обязанностей, сообщила Паралия. Основными ошибками на собеседовании являются опоздание и неподобающий внешний вид, сообщили URA.RU управляющий директор «Школы бизнеса Турова» Юлия Леонова и директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Также в списке ошибок негативные высказывания о прошлом месте и отсутствие уточняющих вопросов о новой работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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