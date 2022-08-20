Работодатели и HR назвали топ главных ошибок на собеседовании

Плохой отзыв о прошлом работодателе — повод не брать вас на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опоздания, неподобающий внешний вид, ложь в резюме, чрезмерная требовательность и отрицательный отзыв о прошлом месте работы входят в топ главных ошибок, которые россияне совершают на собеседованиях. Об этом URA.RU рассказали управляющий директор «Школы бизнеса Турова» Юлия Леонова и директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если вы хотите, чтобы вам отказали по итогу собеседования, совершайте следующие ошибки. Первое — опаздывайте и не предупреждайте об этом. Второе — приезжайте за полчаса до назначенного времени и требуйте, чтобы вам прямо сейчас провели интервью. Третья ошибка — приходите на собеседование в неподходящей одежде, например, пляжная, слишком вызывающая, грязная. Четвертая — приходите после вечеринки, помятыми и не свежими», — сказала Юлия Леонова.

Пятой ошибкой эксперт назвала то, когда кандидат высказывает свое недовольство условиями на собеседовании. «Шесть — требуйте, чтобы под вас все поменяли зарплату, график работы, место работы. Семь — говорите плохое про своих бывших коллег и руководителей. Восьмая ошибка — не задавайте вопросов по работе. Следующий промах — отвечайте уклончиво на поставленные рекрутером вопросы или вовсе не отвечайте на них. И последняя ошибка — заявите, что вы все знаете и обучаться не будете», — отметила собеседница URA.RU.

Юлия Санина выделила три главных ошибки на собеседовании и объяснила, почему важно их не совершать. «Это опоздание, несоответствие внешнего вида и отсутствие вопросов к рекрутеру. «Опоздание характеризует кандидата как безответственного работника, который может относиться к задачам недостаточно внимательно. Об определенном дресс-коде сейчас говорят все меньше, но соискатель должен соответствовать формату события. Зачастую соискатели не уточняют ничего у работодателя, потому что боятся показаться невнимательными. Но в глазах рекрутера ситуация выглядит ровно наоборот. Возникающие уточнения со стороны соискателя являются показателем заинтересованности кандидата», — объяснила специалист.

Согласно исследованию сервиса, приукрашенное резюме — это серьезный повод для отказа в работе. «Главное, чего не стоит делать на собеседованиях — это лгать. Соискатели зачастую допускают такую ошибку. Обман достаточно легко может быть раскрыт, что сильно испортит впечатление руководителя о кандидате. Согласно нашему исследованию, каждый четвертый работодатель (24%) отказывает соискателю в трудоустройстве из-за недостоверной информации в резюме», — добавила Санина.