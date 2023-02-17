Двое исламистов оказали сопротивление при задержании, уточнили в ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области, который планировали приверженцы ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в спецслужбе.
«Двое исламистов, планировавших теракт в Калужской области, оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы», — уточняет в ФСБ. Слова спецслужбы приводит РИА Новости. Исламисты планировали подорвать цистерны на химпредприятии.
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