ФСБ предотвратила теракт в Калужской области. Видео

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, силовики, спецподразделение, спецоперация, спецназ, росн, подразделение альфа
Двое исламистов оказали сопротивление при задержании, уточнили в ФСБ Фото:

ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области, который планировали приверженцы ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в спецслужбе.

«Двое исламистов, планировавших теракт в Калужской области, оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы», — уточняет в ФСБ. Слова спецслужбы приводит РИА Новости. Исламисты планировали подорвать цистерны на химпредприятии.

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ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области, который планировали приверженцы ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в спецслужбе. «Двое исламистов, планировавших теракт в Калужской области, оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы», — уточняет в ФСБ. Слова спецслужбы приводит РИА Новости. Исламисты планировали подорвать цистерны на химпредприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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