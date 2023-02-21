Губернатор Шумков заявил о предстоящем обновлении оборонного завода

КМЗ вложил в перевооружение производства более миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков заявил о том, что в 2023 году Курганский машиностроительный завод (КМЗ) ожидает масштабная программа обновления. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«За последнее время „Курганмашзавод“ вложил в техническое перевооружение производства более миллиарда рублей. А в этом году завод ждет очень масштабная программа обновления и перевооружения. В эксплуатацию начнет поступать большое количество современного высокотехнологичного оборудования», — указано в посте губернатора.

Шумков также похвалил работу КМЗ. По его словам, «Курганмашзавод» за четыре года смог выйти из состояния умирающего предприятия, которое было на грани банкротства. На данный момент, как отмечает губернатор, на предприятии выросло количество сотрудников и в несколько раз увеличилась выручка.

URA.RU писало ранее, что правительство Курганской области поможет заводу с выполнением госзаказа. Губернатор Шумков заявил, что особое внимание направленно на подбор кадров для работы на КМЗ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приезжал в Курган, чтобы проверить выпуск техники на предприятии. Источники, близкие к властям региона, связывают это со срывом гособоронзаказа.