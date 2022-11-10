Дмитрий Медведев проверил выпуск боевой техники на Курганмашзаводе. Видео

11 ноября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

В кургане Дмитрию Медведеву показали, как делают БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проверил выпуск боевой техники на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане. Также ему доложили о выполнении гособоронзаказа. Об этом Медведев сообщил в своем telegram-канале. «В Кургане 11 ноября прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ современным оружием», — написал Медведев. На видео, которое опубликовано в telegram-канале, видно, что Медведеву показывают продукцию в цехах. Вместе с ним на предприятии были полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Курганской области Вадим Шумков, руководство завода. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзавод Медведев приехал после обеда 11 ноября. По данным источников агентства, он провел совещание, на котором обсуждали невыполнение гособоронзаказа. Также в Курган прибыли представители Министерства обороны страны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации).

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проверил выпуск боевой техники на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане. Также ему доложили о выполнении гособоронзаказа. Об этом Медведев сообщил в своем telegram-канале. «В Кургане 11 ноября прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооруженных сил РФ современным оружием», — написал Медведев. На видео, которое опубликовано в telegram-канале, видно, что Медведеву показывают продукцию в цехах. Вместе с ним на предприятии были полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Курганской области Вадим Шумков, руководство завода. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзавод Медведев приехал после обеда 11 ноября. По данным источников агентства, он провел совещание, на котором обсуждали невыполнение гособоронзаказа. Также в Курган прибыли представители Министерства обороны страны и один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации).