Губернатор Шумков пообещал оборонному заводу помочь выполнить госзаказ. Фото

11 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Шумков пообещал,что правительство области будет поддерживать КМЗ в выполнении гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал, что правительство области будет поддерживать предприятие «Курганский машиностроительный завод» в выполнении оборонного заказа. Об этом говорится в посте правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Правительство области на постоянной основе работает с руководством предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ на территории региона. Мы готовы и в дальнейшем оказывать поддержку решению вопросов, которые находятся в наших полномочиях, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение российской армии», — говорит Шумков. Также он отметил, что на особом контроле находится вопрос подготовки и подбора кадров. В том числе в правительстве решают вопросы финансовой поддержки и модернизации оборудования. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил, как проходит выпуск боевой техники. Источники, близкие к региональным властям, говорят, что приезд связан со срывом оборонзаказа. На встрече присутствовали полпред президента России в УрФО Владимир Якушев (слева), исполняющий обязанности директора КМЗ Петр Тюков (второй слева), зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (справа) Правительство Курганской области Губернатор Шумков (слева) вместе с делегацией посетил КМЗ 11 ноября Правительство Курганской области

Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал, что правительство области будет поддерживать предприятие «Курганский машиностроительный завод» в выполнении оборонного заказа. Об этом говорится в посте правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Правительство области на постоянной основе работает с руководством предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ на территории региона. Мы готовы и в дальнейшем оказывать поддержку решению вопросов, которые находятся в наших полномочиях, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение российской армии», — говорит Шумков. Также он отметил, что на особом контроле находится вопрос подготовки и подбора кадров. В том числе в правительстве решают вопросы финансовой поддержки и модернизации оборудования. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил, как проходит выпуск боевой техники. Источники, близкие к региональным властям, говорят, что приезд связан со срывом оборонзаказа.