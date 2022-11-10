10 ноября 2022

Губернатор Шумков пообещал оборонному заводу помочь выполнить госзаказ. Фото

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Встреча губернатора области Шумкова Вадима и генерального директора АО «Корпорация «МСП» Исаевича . Курган , шумков вадим
Шумков пообещал,что правительство области будет поддерживать КМЗ в выполнении гособоронзаказа Фото:

Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал, что правительство области будет поддерживать предприятие «Курганский машиностроительный завод» в выполнении оборонного заказа. Об этом говорится в посте правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

«Правительство области на постоянной основе работает с руководством предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ на территории региона. Мы готовы и в дальнейшем оказывать поддержку решению вопросов, которые находятся в наших полномочиях, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение российской армии», — говорит Шумков. Также он отметил, что на особом контроле находится вопрос подготовки и подбора кадров. В том числе в правительстве решают вопросы финансовой поддержки и модернизации оборудования.

Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил, как проходит выпуск боевой техники. Источники, близкие к региональным властям, говорят, что приезд связан со срывом оборонзаказа.

На встрече присутствовали полпред президента России в УрФО Владимир Якушев (слева), исполняющий обязанности директора КМЗ Петр Тюков (второй слева), зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (справа)
Губернатор Шумков (слева) вместе с делегацией посетил КМЗ 11 ноября

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Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал, что правительство области будет поддерживать предприятие «Курганский машиностроительный завод» в выполнении оборонного заказа. Об этом говорится в посте правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» «Правительство области на постоянной основе работает с руководством предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ на территории региона. Мы готовы и в дальнейшем оказывать поддержку решению вопросов, которые находятся в наших полномочиях, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение российской армии», — говорит Шумков. Также он отметил, что на особом контроле находится вопрос подготовки и подбора кадров. В том числе в правительстве решают вопросы финансовой поддержки и модернизации оборудования. Ранее URA.RU писало, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил «Курганмашзавод» и проверил, как проходит выпуск боевой техники. Источники, близкие к региональным властям, говорят, что приезд связан со срывом оборонзаказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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