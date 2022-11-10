Дмитрий Медведев проведет в Кургане совещание из-за невыполнения гособоронзаказа

11 ноября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Зампредседателя Совбеза РФ проведет на курганском заводе важное совещание (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 ноября проведет на «Курганмашзаводе» совещание на тему невыполнения предприятием гособоронзаказа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. «Под председательством Дмитрия Медведева на КМЗ пройдет совещание, которое будет касаться невыполнения гособоронзаказа. Вероятно, на месте будут выяснять почему это произошло, искать решение проблемы. Сейчас за срыв оборонзаказа предусмотрена серьезная ответственность», — уточнил один из источников. Другой инсайдер из числа представителей политической элиты подчеркнул, что на данное совещание в Курган прилетели представители Министерства обороны РФ, а также один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации). По телефону получить оперативные комментарии от пресс-службы КМЗ по поводу темы совещания и вопросов, которые планируют обсудить на нем, не удалось. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере на имеющейся в редакции номер телефона никто не ответил. На предприятие направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября сообщал, что на предприятии работа по гособоронзаказу идет напряженно: «Есть определенные сложности. Но я уверен, что с теми задачами, которые поставлены, на КМЗ справятся», — заявлял тогда полпред. Перед приездом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Курган спилили ограждение возле «Курганмашзавода». У оборонного предприятия 11 ноября дежурят силовики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 ноября проведет на «Курганмашзаводе» совещание на тему невыполнения предприятием гособоронзаказа. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. «Под председательством Дмитрия Медведева на КМЗ пройдет совещание, которое будет касаться невыполнения гособоронзаказа. Вероятно, на месте будут выяснять почему это произошло, искать решение проблемы. Сейчас за срыв оборонзаказа предусмотрена серьезная ответственность», — уточнил один из источников. Другой инсайдер из числа представителей политической элиты подчеркнул, что на данное совещание в Курган прилетели представители Министерства обороны РФ, а также один из заместителей главы госкорпорации «Ростех» (КМЗ входит в состав госкорпорации). По телефону получить оперативные комментарии от пресс-службы КМЗ по поводу темы совещания и вопросов, которые планируют обсудить на нем, не удалось. На звонок корреспондента и сообщение в мессенджере на имеющейся в редакции номер телефона никто не ответил. На предприятие направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября сообщал, что на предприятии работа по гособоронзаказу идет напряженно: «Есть определенные сложности. Но я уверен, что с теми задачами, которые поставлены, на КМЗ справятся», — заявлял тогда полпред. Перед приездом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Курган спилили ограждение возле «Курганмашзавода». У оборонного предприятия 11 ноября дежурят силовики.